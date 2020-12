सावधान! लस टोचून घेण्यासाठी नंबर लावा म्हणत नोंदणीच्या नावाखाली लूट

Corona vaccine news : देशात नव्या वर्षात लसीकरणाला सुरुवात करण्याच्या दृष्टिने सरकार पावले उचलत आहे. दुसरीकडे लसीकरणाच्या नावाखाली नागरिकांना लुटणारी टोळीही सक्रीय होत आहे. सायबर चोरांनी लसीकरणाच्या नावाखाली लूट करण्यास सुरुवात केली असून या संबंधितील एक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी गाझियाबाद येथील एका कुटुंबियांने पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे लसीकरणाच्या नावाखाली आपल्यालाही कोणी फेक कॉल करुन लुटणार नाही, याची खबरदारी नागरिकांना घ्यावी लागणार आहे. काय आहे प्रकरण

गाझियाबाद येथील क्रॉसिंग रिपब्लिक परिसरात वास्तव्यास असलेल्या एका कुटुंबियांने पोलिसात दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, बुधवारी त्यांना एक नंबरवरुन कॉल आला होता. दिल्लीच्या आरोग्य विभागातून बोलत असल्याचे सांगत लसीकरणासाठी नाव नोंदणी सुरु असल्याचे कुटुंबियांना सांगण्यात आले. कॉलची कोणतीही पडताळणी न करत कुटुंब प्रमुख असलेल्या अरुण यांनी कुटुंबियांतील व्यक्तींची माहिती पुरवली. जानेवारीपासून लसीकरणाला सुरुवात होणार आहे. ज्याचे नाव नोंद असेल त्यांनी प्रथम लस दिली जाणार असल्याची माहिती कॉलवरुन त्यांना देण्यात आली. त्यांनी सर्व माहिती दिल्यानंतर फॉर्म भरण्यासाठी त्यांना प्रवृत करण्यात आले. #CoronavirusStrain: आणखी दोन देशांमध्ये नव्या कोरोनाची एन्ट्री​ नोंदणीसाठी 2000 रुपये भरल्यानंतर फसवणूक झाल्याचे उमगले

कुटुंबियांच्या सुरक्षेसाठी पत्नी, मुलगी आणि स्वत:चे नाव नोंद केले. त्यानंतर पुन्हा कॉल आला. सदस्यांच्या सर्व माहितीसह 2 हजार रुपये भरण्यााचे त्यांना सांगण्यात आले. तीन फॉर्म भरल्यानंतर मोबाईल बंद झाला. त्यानंतर फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले, अशी माहिती तक्रारदाराने पोलिसांत दिली आहे. पोलिसांनी तक्रार नोंदवली असून अज्ञात सायबर टोळीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणाचा पुढील तपास सुरु करण्यात आला आहे.

