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Shocking Video: अंत्यसंस्कार केले, तेरावाही झाला अन् खुनाचा गुन्हाही दाखल केला... पण त्याच व्यक्तीने अचानक घराचा दरवाजा ठोठावला!

Ghaziabad Family Shocked as Man Returns Alive After His Funeral : ज्याच्या मृत्यूचा शोक करून तेरावा केला, त्याच गिरधर सिंग बिष्टचा अचानक जिवंत पुनरागमन; अज्ञात मृतदेहाची ओळख आणि पोलिस तपासावर गंभीर प्रश्नचिन्ह
Declared Dead, Funeral Completed... Then He Knocked on the Door Alive

Declared Dead, Funeral Completed... Then He Knocked on the Door Alive

esakal

Sandip Kapde
Updated on

गाझियाबादमध्ये एक असा घटनाक्रम घडला आहे की, तो चित्रपटातील कथानकासारखा वाटावा. ज्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे समजून कुटुंबाने अंत्यसंस्कार केले, तेरावा दिवस केला आणि खुनाचा गुन्हाही दाखल केला, तोच व्यक्ती अचानक घरी जिवंत परतला. या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ माजली असून, आता अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

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