Shocking Video: अंत्यसंस्कार केले, तेरावाही झाला अन् खुनाचा गुन्हाही दाखल केला... पण त्याच व्यक्तीने अचानक घराचा दरवाजा ठोठावला!

गाझियाबादमध्ये एक असा घटनाक्रम घडला आहे की, तो चित्रपटातील कथानकासारखा वाटावा. ज्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे समजून कुटुंबाने अंत्यसंस्कार केले, तेरावा दिवस केला आणि खुनाचा गुन्हाही दाखल केला, तोच व्यक्ती अचानक घरी जिवंत परतला. या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ माजली असून, आता अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..घटनेची सुरुवात आणि बेपत्ता होणे३८ वर्षीय गिरधर सिंग बिष्ट वैशाली येथील कल्पना अपार्टमेंटमध्ये राहत होते. १६ मे रोजी त्यांचा स्थानिक दुकानदारांशी वाद झाला. मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असल्याचे सांगितले जाणारे गिरधर यांना शांतता भंग होण्याच्या भीतीने कौशांबी पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांना दासना तुरुंगात पाठवण्यात आले. पाच दिवसांनंतर, २१ मे रोजी त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली. मात्र, घरी परतण्याऐवजी ते दुसरीकडे निघून गेले.कुटुंबीयांनी नातेवाईक आणि ओळखीच्या ठिकाणी शोध घेतला, परंतु गिरधर यांचा काहीही माग लागला नाही. दिवसेंदिवस चिंता वाढत गेली. कुटुंबासाठी हे दिवस अत्यंत कठीण ठरले होते..अज्ञात मृतदेहाची ओळख आणि अंत्यसंस्कार१३ जून रोजी मसुरी पोलिसांच्या हद्दीत एक अज्ञात मृतदेह आढळला. पोलिसांनी ओळख पटवण्यासाठी गिरधर यांच्या कुटुंबीयांना बोलावले. कुटुंबीयांनी तो मृतदेह गिरधरचाच असल्याचे गृहीत धरले. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह ताब्यात घेण्यात आला आणि पूर्ण विधींसह अंत्यसंस्कार करण्यात आला. घरात शोककळा पसरली. तेराव्या दिवसापर्यंतचे सर्व धार्मिक विधी पूर्ण झाले. गिरधर यांचा मृत्यू झाल्याचे कुटुंबीय आणि नातेवाईकांनी स्वीकारले होते..New Passport Fees: परदेश प्रवासाचे स्वप्न महागणार! केंद्र सरकारने पासपोर्ट शुल्क वाढवले; किती आणि कधीपासून नवे दर लागू होणार?.खुनाचा संशय आणि पोलिसांवर आरोपकुटुंबीयांना मात्र मृत्यूबाबत संशय होता. त्यांनी गिरधर यांची हत्या झाल्याचा आरोप केला. पोलिसांच्या हाताळणीवर प्रश्न उपस्थित करत कौशांबी पोलिस ठाण्यात निदर्शने करण्यात आली. नंतर मसुरी पोलिस ठाण्यात काही नामनिर्देशित आणि अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. संशयितांवर चौकशी सुरू झाली आणि प्रकरण गंभीर रूप घेत चालले होते. या प्रकरणामुळे अनेक कुटुंबांवर संशयाची छाया पडली होती..थरारक पुनरागमन आणि कुटुंबीयांची प्रतिक्रियामात्र, एक गुरुवारचा दिवस कुटुंब कधीही विसरणार नाही. घराबाहेर अचानक ओळखीचा चेहरा दिसला. सुरुवातीला कोणाचाच विश्वास बसला नाही. पण काही क्षणांतच हे स्पष्ट झाले की, समोर उभे असलेले गिरधर सिंग बिष्टच होते. ज्यांच्या मृत्यूचा शोक कुटुंबाने केला होता, ते जिवंत परतले होते. घरभर आनंदाचे आणि आश्चर्याचे अश्रू वाहू लागले. काही जण रडत होते, तर काही जण हादरले होते..काही दिवसांपूर्वी शोकसभेला उपस्थित राहिलेले शेजारी गिरधर यांना जिवंत पाहून थक्क झाले. ही बातमी लगेच परिसरात पसरली आणि कल्पना अपार्टमेंटसमोर मोठी गर्दी जमली. सर्वजण एकच प्रश्न विचारत होते. जर गिरधर जिवंत आहेत, तर ज्या व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले, ती व्यक्ती कोण होती?पोलिसांच्या तपासावर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. गिरधर यांच्या परतण्याने संपूर्ण कहाणी बदलली असून, आता मसुरीतील अज्ञात मृतदेहाची खरी ओळख आणि प्रकरणातील उरलेले प्रश्न सोडवणे पोलिसांसमोर आव्हान बनले आहे..IB ला मिळाले नवे बॉस! काश्मीरमध्ये मोठी जबाबदारी सांभाळलेले IPS महेश दीक्षित आता देशाच्या गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.