धक्कादायक! मंदिरात पाणी प्यायला म्हणून मुस्लिम मुलाला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण

उत्तर प्रदेशात माणुसकीला लाजवणारी एक घटना समोर आली आहे. मुस्लिम मुलगा मंदिरात पाणी प्यायला म्हणून त्याला बेदम मारहाण करण्यात आली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओमध्ये उत्तर प्रदेशच्या गाझियाबादमध्ये एक माणूस मुलाला त्याचे नाव विचारताना दिसतो. मुलगा मुस्लिम असून तो मंदिरात पाणी पिण्यासाठी गेल्याचे समजल्यानंतर त्याला बेदम मारहाण करण्यात आली. व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या आरोपीला गाझियाबाद पोलिसांनी अटक केली आहे. व्हायरल क्लिपच्या आधारावर एफआयआरही नोंदवण्यात आला आहे.

श्रींगी नंदन यादव असे त्या माणसाचे नाव आहे. "व्हिडिओमध्ये मुलाला मारहाण करणारा आरोपी बिहार भागलपूरचा रहिवाशी आहे. एफआयआर नोंदवण्यात आल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. या प्रकरणात तपास सुरु आहे" असे गाझियाबादचे एसपी इराज राजा यांनी सांगितले.

According to a instagram account (hinduektasanghh), A muslim kid was mercilessly beaten for drinking water in a temple.

