'डोकी फुटली तर मग रडत दिल्लीला जाऊ नका', संजय राऊतांचा थेट इशारा 

"मी स्वत: कर्नाटकला जाण्याचा विचार करतोय, तिथल्या लोकांचे मला फोन येत आहेत. मी बेळगावात जाऊ शकतो" असे संजय राऊत म्हणाले. "मी बेळगावला गेलो, तेव्हा मला रोखण्याचा प्रयत्न झाला. बेळगाव या देशाचा भाग आहे. कर्नाटक, बेळगावातून मुंबई-महाराष्ट्रात येता, मग मराठी माणसांना का रोखता? त्यांच्यावर लाठया चालवता, बंदुका रोखता, बंदुका आमच्याकडे नाहीत का ?" असा सवाल संजय राऊत यांनी केला. "हा देश एक आहे. हा देशाचा अंतर्गत प्रश्न आहे. भाषावाद वाढू नये असे आम्हाला वाटते. राष्ट्रीय एकात्मता आम्ही मानतो, पण तेवढीच जबाबदारी कर्नाटक सरकारची सुद्धा आहे" असे संजय राऊत यांना सांगितले. "आम्हाला कठोर पावलं उचलायला भाग पाडली, तर ती पावलं सरकारी नसतील, राजकीय असतील. मग डोकी फुटली तर दिल्लीला जाऊ नका. गेल्या 60 वर्षात बाळासाहेबांनी आम्हाला तशी ताकद मनगटात दिली आहे" असे संजय राऊत म्हणाले. "बेळगावात मराठी माणसावर अत्याचार, दडपशाही सुरु आहे. त्याची दखल कोणी घेत नसेल, तर महाराष्ट्र सरकारला पूर्ण ताकदीनिशी उतरावं लागेल" असा इशारा खासदार आणि शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी दिला. "बेळगावातील शिवसेनेच्या तालुका प्रमुख, जिल्हा प्रमुखांवर कन्नड वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला केला. बेळगावातील कायदा-सुव्यवस्था उद्धवस्त झाली आहे. हा एकाराजकीय पक्षाचा विषय नाही. विरोधीपक्षासह सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ तात्काळ बेळगावला पाठवलं पाहिजे. अन्यथा हा तणाव वाढत जाईल" असे राऊत म्हणाले. "सांगली, कोल्हापुरातून लोक आतमध्ये शिरली, तर शिवसेना, महाराष्ट्र सरकाराला दोष देऊ नका" असा इशारा संजय राऊत यांनी दिला.



