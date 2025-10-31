देश

POCSO Crime : नात्याला काळिमा फासणारं कृत्य! चुलत भावाने १७ वर्षांच्या बहिणीवर केला लैंगिक अत्याचार, ती झोपली असतानाच त्यानं...

Shocking Incident in Modinagar Village : गाझियाबादच्या मोदीनगरमध्ये चुलत भावाने १७ वर्षीय मुलीवर ८ वर्षांपासून बलात्कार केला.
सकाळ डिजिटल टीम
गाझियाबाद : गाझियाबादच्या मोदीनगर पोलिस ठाण्याच्या (Police Station) हद्दीत एका चुलत भावाने १७ वर्षीय मुलीवर बलात्कार करून तिला छतावरून खाली फेकल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. आरोपी गेल्या आठ वर्षांपासून पीडितेवर लैंगिक अत्याचार (POCSO Act) करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

