POCSO Crime : नात्याला काळिमा फासणारं कृत्य! चुलत भावाने १७ वर्षांच्या बहिणीवर केला लैंगिक अत्याचार, ती झोपली असतानाच त्यानं...

गाझियाबाद : गाझियाबादच्या मोदीनगर पोलिस ठाण्याच्या (Police Station) हद्दीत एका चुलत भावाने १७ वर्षीय मुलीवर बलात्कार करून तिला छतावरून खाली फेकल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. आरोपी गेल्या आठ वर्षांपासून पीडितेवर लैंगिक अत्याचार (POCSO Act) करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. .पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे. याबाबत माहिती अशी की, मोदीनगरमधील एका गावात पीडितेचे कुटुंब राहते. २० ऑक्टोबरच्या रात्री पीडिता छतावर झोपली असताना तिचा चुलत भाऊ तिथे आला आणि त्यानं तिच्यावर बलात्कार केला..मुलीने प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला, पण आरोपीने तिच्यावर हल्ला करून तिला छतावरून खाली फेकले. मुलीचा आरडाओरड ऐकून कुटुंबीयांनी धाव घेतली आणि तिला तात्काळ स्थानिक रुग्णालयात दाखल केले. प्रकृती गंभीर असल्याने तिला मेरठला हलविण्यात आले..शुद्धीवर आल्यानंतर मुलीने पोलिसांना सांगितले, की तिचा चुलत भाऊ तिला नऊ वर्षांची असतानापासून धमकावत आणि मारहाण करत लैंगिक शोषण करत होता. तो तिच्या वडिलांना आणि भावाला जीवे मारण्याची धमकी देऊन तिला गप्प ठेवत होता. सामाजिक कलंकाच्या भीतीने पीडितेने इतके दिवस अत्याचाराची माहिती लपवून ठेवली होती..या प्रकरणी पीडितेच्या वडिलांनी पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीवरून आरोपी कृष्णा याच्याविरुद्ध बलात्कार आणि बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (POCSO Act) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे..अमित सक्सेना (एसीपी मोदीनगर) म्हणाले, "पीडितेच्या वडिलांनी दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गाझियाबादचा रहिवासी असलेला आरोपी कृष्णा याला अटक करण्यात आली आहे. पीडितेची प्रकृती सुधारल्यानंतर जबाब नोंदवला जाईल."