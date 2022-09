Video: नखरे करणं गर्लफ्रेंडला पडलं भारी! बॉयफ्रेंड वैतागला अन्...

सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही मजेशीर असतात तर काही थक्क करणारे असतात. असाच एक मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होतोय. हा व्हिडीओ पाहून तुम्हालाही हसू आवरता येणार नाही.

या व्हिडिओत तुम्हाला दिसेल की गर्लफ्रेंडला नखरे दाखवणे चांगलेच भारी पडले. हो, सध्या हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होतोय. (girlfriend and boyfriend are stuck in monsoon rainy season funny video goes viral)

हेही वाचा: UP kabaddi players viral video : कॉंग्रेसपासून अनेकांनी केली टीका

सध्या जिकडे तिकडे पाऊस पडतोय. त्यामुळे सगळीकडे पानी साचलयं. या व्हिडिओमध्येही तुम्हाला दिसेल की रस्त्यावर पानी साचलयं. अशात एका कपलची दुचाकी पाण्यात अडकली. यासाठी हा तरुण गाडीवरुन उठतो मात्र त्याची गर्लफ्रेंड तशीच दुचाकी वरुन बसून राहते. तो गाडी काढण्याचा प्रयत्न करतो मात्र अचानक त्याचा गाडीवरुन हात सुटतो आणि गाडी आणि त्याची गर्लफ्रेंड खाली पडते.

हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर TheBackBencherrs या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आलाय.

हेही वाचा: Viral Photo: 'अरे हा तर अमेरिकेतला अनिल कपूर'! एकदम 'झकास'

या मजेशीर व्हिडिओवर नेटकरी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहे. काहींच्या मते या मुलाने मुद्दाम गाडीवरचा हात सोडला. काहींच्या मते गर्लफ्रेंडचे नखऱ्यांना बघून वैतागून असं केलं. या व्हिडिओवर लाखो लाईक्स असून अनेकजण हा व्हिडीओ शेअर करत आहे.