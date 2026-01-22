Crime: पतीने गिफ्टमध्ये दुचाकी दिली; तीच घेऊन पत्नीने दुसऱ्यासोबत पळ काढला, द्वेषामुळे तरुण ‘ॲक्टिव्हा किंग चोर’ बनला

प्रेम अनेकदा लोकांना बदलते. परंतु अहमदाबादमधील या घटनेवरून असे दिसून येते की द्वेष एखाद्याला गुन्हेगारीकडे नेऊ शकतो. झोन १ च्या स्थानिक गुन्हे शाखेने २०० हून अधिक दुचाकी चोरणाऱ्या एका सवयीच्या वाहन चोराला अटक केली आहे. परंतु त्याचे एकमेव लक्ष्य होंडा अॅक्टिव्हा होते. अटक केलेल्या आरोपीचे नाव ४९ वर्षीय हितेश जैन आहे. तो शाहीबागमधील किरण अपार्टमेंटमध्ये राहतो. .पोलिसांच्या नोंदीनुसार, त्याच्याविरुद्ध वाहन चोरीचे ७१ गुन्हे दाखल आहेत. अलिकडच्याच कारवाईत पोलिसांनी त्याच्याकडून पाच चोरीच्या होंडा अॅक्टिव्हा जप्त केल्या आहेत. चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या कथेने पोलिसांनाही धक्का बसला. हितेश जैनने सांगितले की, त्याचा प्रेमविवाह झाला होता. त्याने त्याच्या पत्नीला प्रेमाचे प्रतीक म्हणून होंडा अॅक्टिव्हा भेट दिली होती. काही वर्षांनंतर त्याला कळले की, त्याच्या पत्नीचे दुसऱ्या कोणाशी तरी प्रेमसंबंध होते. ती तिच्या प्रियकराला भेटण्यासाठी त्याच अॅक्टिव्हाचा वापर करत होती..Factory Blast: भीषण घटना! स्पंज आयर्न कारखान्यात मोठा स्फोट; सात कामगारांचा मृत्यू, अनेक जण जखमी.पोलिसांनी सांगितले की, या विश्वासघाताने जैनचे मन तुटून गेले. त्या क्षणापासून त्याच्या मनात अॅक्टिव्हा बद्दल द्वेष निर्माण झाला. त्यानंतर प्रत्येक चोरी त्याच्यासाठी सूड घेण्याचा एक प्रकार बनली. अॅक्टिव्हा स्कूटर चोरल्यानंतर तो त्या विकणार नाही तर त्या फक्त सोडून देणार होता. पोलिसांचे म्हणणे आहे की हितेश हा सामान्य चोर नाही. त्याने चोरी केलेली अॅक्टिव्हा विकली नाही. तो पेट्रोल संपेपर्यंत ती चालवत असे. नंतर कुठेतरी सोडून देत असे आणि दुसरी अॅक्टिव्हा चोरत असे. .काश्मीरमध्ये १७ जवानांसह लष्कराचं वाहन दरीत कोसळून भीषण अपघात, चौघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती.काही महिन्यांपूर्वी, दुसऱ्या एका एजन्सीने त्याला पकडले. ४५ हून अधिक दुचाकी जप्त केल्या. ज्यामध्ये बहुतेक अॅक्टिव्हा होत्या. पोलिसांच्या माहितीनुसार, हितेश जैन आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहे. पत्नीपासून वेगळे झाल्यानंतर तो त्याच्या आईसोबत राहत आहे. चोरी हे त्याच्यासाठी पैसे कमवण्याचे साधन नव्हते, तर मानसिक सूड घेण्याचे साधन होते. शेकडो चोरी आणि डझनभर वसुलीनंतर, पोलीस आता त्याला "अॅक्टिव्हा किंग थीफ" म्हणत आहेत. पोलिसांचा असा विश्वास आहे की, हे प्रकरण गुन्ह्यापेक्षा जास्त आघात आणि सूड प्रतिबिंबित करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.