Crime: पतीने गिफ्टमध्ये दुचाकी दिली; तीच घेऊन पत्नीने दुसऱ्यासोबत पळ काढला, द्वेषामुळे तरुण ‘ॲक्टिव्हा किंग चोर’ बनला

Activa Scooter Thief News: अहमदाबादमधील एका माणसाने २०० हून अधिक होंडा अ‍ॅक्टिव्हा चोरल्या. पण त्याचे कारण पैसे नव्हते. तर त्याच्या पत्नीचा विश्वासघात होता. अ‍ॅक्टिव्हावरील द्वेषामुळे तो "किंग थिफ" बनला.
प्रेम अनेकदा लोकांना बदलते. परंतु अहमदाबादमधील या घटनेवरून असे दिसून येते की द्वेष एखाद्याला गुन्हेगारीकडे नेऊ शकतो. झोन १ च्या स्थानिक गुन्हे शाखेने २०० हून अधिक दुचाकी चोरणाऱ्या एका सवयीच्या वाहन चोराला अटक केली आहे. परंतु त्याचे एकमेव लक्ष्य होंडा अ‍ॅक्टिव्हा होते. अटक केलेल्या आरोपीचे नाव ४९ वर्षीय हितेश जैन आहे. तो शाहीबागमधील किरण अपार्टमेंटमध्ये राहतो.

