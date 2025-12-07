देश

Goa Night Club Fire Incident : गोव्यातील सिलिंडर स्फोट प्रकरणी मोठी कारवाई ! नाईट क्लब मालकाला अटक, आतापर्यंत २५ जणांचा मृत्यू

Goa Nightclub Fire : गोव्यातील अर्पोरा नाईट क्लबमध्ये लागलेल्या आगीत २५ जणांचा मृत्यू आणि ६ जण जखमी.घटनेनंतर नाईट क्लबच्या मालकाला तात्काळ पोलिसांनी अटक केली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दंडाधिकारी चौकशीचे आदेश देत घटनेवर लक्ष ठेवल्याचे सांगितले.
Goa Night Club Fire Incident : गोव्यातील सिलिंडर स्फोट प्रकरणी मोठी कारवाई ! नाईट क्लब मालकाला अटक, आतापर्यंत २५ जणांचा मृत्यू
Yashwant Kshirsagar
Updated on

गोव्यातील अर्पोरा येथील एका नाईट क्लबमध्ये लागलेल्या आगीत आतापर्यंत २५ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि सहा जण जखमी झाले आहेत. जखमींवर उपचार सुरू आहेत आणि सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात शोक आणि संताप व्यक्त होत आहे. पोलिसांनी क्लबच्या मालकाला अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
Goa
fire
Fire Accident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com