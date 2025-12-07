Goa Night Club Fire Incident : गोव्यातील सिलिंडर स्फोट प्रकरणी मोठी कारवाई ! नाईट क्लब मालकाला अटक, आतापर्यंत २५ जणांचा मृत्यू

गोव्यातील अर्पोरा येथील एका नाईट क्लबमध्ये लागलेल्या आगीत आतापर्यंत २५ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि सहा जण जखमी झाले आहेत. जखमींवर उपचार सुरू आहेत आणि सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात शोक आणि संताप व्यक्त होत आहे. पोलिसांनी क्लबच्या मालकाला अटक केली आहे..मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे चौकशीचे आदेशया घटनेनंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी लिहिले की, "अरपोरा येथील आगीच्या घटनेचे मी बारकाईने निरीक्षण करत आहे, ज्यामध्ये २५ जणांचा मृत्यू झाला आणि सहा जण जखमी झाले. सर्व जखमींची प्रकृती स्थिर आहे आणि त्यांना शक्य तितके सर्वोत्तम उपचार दिले जात आहेत. कारण आणि जबाबदार असलेल्यांची ओळख पटविण्यासाठी संपूर्ण घटनेची दंडाधिकारी यांच्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत." मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार पीडितांच्या कुटुंबियांसोबत आहे आणि दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. .काँग्रेसकडून शोक व्यक्तगोवा काँग्रेसचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे यांनी ही घटना अत्यंत दुःखद असल्याचे वर्णन केले. त्यांनी ट्विटरवर लिहिले की, "अरपोरा येथील बिर्च बाय रोमियो लेन नाईटक्लबमध्ये लागलेल्या आगीमुळे आम्हाला खूप दुःख झाले आहे. या घटनेत अनेक निष्पाप लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. ज्या कुटुंबांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले त्यांच्या कुटुंबियांना आमच्या मनापासून संवेदना." त्यांनी पुढे म्हटले की, काँग्रेस पक्ष या दुर्घटनेत बाधित झालेल्या सर्वांच्या पाठीशी उभा आहे. .आगीत २५ जणांचा मृत्यू गोवा पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, मृतांमध्ये चार पर्यटक आणि १४ क्लब कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. इतर सात जणांची अद्याप ओळख पटलेली नाही. घटनेचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. पोलिस आणि अग्निशमन विभाग या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत आणि प्राथमिक अहवाल तयार केला जात आहे..पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केली भरपाईपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना अपघाताची संपूर्ण माहिती घेण्यासाठी आणि जखमींच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी फोन केला. त्यानंतर, पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी (PMNRF) कडून भरपाई जाहीर करण्यात आली. पंतप्रधान कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, मृतांच्या कुटुंबियांना २ लाख रुपये आणि जखमींना ५०,००० रुपये मदत देण्यात येईल. या घटनेमुळे नाईटलाइफ आणि पर्यटन स्थळांच्या सुरक्षा आणि अग्निसुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत क्लब सील करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.