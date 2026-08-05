Congress News: काँग्रेसमध्ये अंतर्गत कलह उफाळला! महिला नेत्याचे पक्षाच्या नेतृत्वावर आरोप, काय सांगितलं?

कोणतीही औपचारिक कारणे दाखवा नोटीस न देता प्रथम निलंबित आणि त्यानंतर पक्षातून सहा वर्षांसाठी निष्कासित करण्यात आल्यानंतर गोवा काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्या शर्मिला सिद्दीकी यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन राज्य काँग्रेसमधील वाढता अंतर्गत गोंधळ, वैचारिक तडजोड आणि गैरव्यवस्थापनावर गंभीर आरोप केले. केंद्रीय नेतृत्वाला थेट आवाहन करत सिद्दीकी यांनी राहुल गांधी यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली. .राज्यातील नेतृत्व वास्तवापासून पूर्णपणे दूर गेले असून, पक्षाला अत्यंत कठीण काळात उभे ठेवणाऱ्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांनाच आज डावलले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सिद्दीकी यांनी AICC चे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांच्यासोबत घडलेल्या एका अपमानास्पद प्रसंगाचा उल्लेख केला. स्थानिक नेत्यांना अचानक पदावरून हटविण्याच्या निर्णयाबाबत चर्चा करण्यासाठी त्या प्रतिनिधीमंडळासह गेल्या असता, वेणुगोपाल यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास नकार देत त्यांना “बाहेर जा” असे सांगितल्याचा आरोप त्यांनी केला..शिवसेना कुणाची? सुनावणी अंतिम टप्प्यात; शिंदेंना धक्का बसणार? ठाकरेंच्या वकिलांचा तगडा युक्तिवाद.त्या म्हणाल्या, “राहुल गांधी आम्हाला प्रश्न विचारण्यास आणि सत्यासाठी लढण्यास सांगतात. मग मी पंतप्रधानांना प्रश्न विचारू शकते, पण काँग्रेस अध्यक्षांच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे मला पक्षातून काढून टाकले जाते आणि अपमानित केले जाते, हे कसे योग्य आहे?” गेल्या पाच वर्षांत पक्षासाठी अहोरात्र मेहनत करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा उल्लेख करत सिद्दीकी यांनी स्वतःसह मनीषा उसगावकर आणि अमित पाटकर यांसारख्या नेत्यांनी पक्षाला पुन्हा उभे करण्यासाठी सातत्याने काम केल्याचे सांगितले. सोशल मीडियावरील टीका आणि सार्वजनिक विरोध सहन करत पक्षाला शून्यातून उभे केले, मात्र आता बाहेरून आलेल्या व्यक्तींना पक्षाची धुरा दिली जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली..“आम्ही पाच वर्षे शेत तयार केले, त्याची मशागत केली आणि आता पीक कापण्यासाठी बाहेरचे लोक आले आहेत,” असे त्या म्हणाल्या. स्थानिक ब्लॉक समित्यांना डावलून बाहेरून आलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी देण्याच्या पद्धतीमुळे भविष्यात आणखी पक्षांतरे होतील, असा इशारा सिद्दीकी यांनी दिला. विशेषतः सांताक्रूझ मतदारसंघातील अलीकडील उमेदवारी घोषणेचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, निष्ठावान कार्यकर्त्यांऐवजी व्यवहाराच्या आधारावर होणाऱ्या प्रवेशामुळेच काँग्रेसचे १८ आमदार पाचांवर आले आणि अनेक नेत्यांनी सहजपणे भाजपमध्ये प्रवेश केला..RBI on Inflation: दिवाळीत महागाईचा फटका बसणार? RBI गव्हर्नरांचा मोठा इशारा; कारण काय? .सध्याच्या राज्य नेतृत्वाखाली निवडणुकीची तिकिटे आर्थिक व्यवहारांच्या आधारे दिली जात असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशाच प्रकारच्या तक्रारी काही राष्ट्रीय नेत्यांनी पक्षाच्या शिस्तपालन समितीकडे अधिकृतरीत्या केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. शेवटी शर्मिला सिद्दीकी यांनी सांगितले की, सार्वजनिक अपमान आणि अन्यायकारक निष्कासनानंतरही त्या गप्प बसणार नाहीत. तळागाळातील कार्यकर्त्यांनी उभारलेल्या काँग्रेसच्या पायाला खिळखिळे करणाऱ्या अंतर्गत तडजोडी आणि निर्णयांविरोधात त्या सातत्याने आवाज उठवत राहतील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.