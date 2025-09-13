Crime News : गोव्यात उपचाराच्या नावाखाली परदेशी तरुणीवर अत्याचार, २८ वर्षीय डॉक्टरला सोलापुरातून अटक, ICU मध्ये असताना त्याने...

A 28-year-old doctor has been arrested in Solapur for sexually assaulting : गोव्यात उपचाराच्या नावाखाली परदेशी तरुणीचं लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी २८ वर्षीय डॉक्टर तरुणाला सोलापुरातून ताब्यात घेतलं आहे. वृषभ दोशी असं या डॉक्टर तरुणाचं नाव आहे. त्याने आयसीयूमध्ये असताना तरुणीवर अतिप्रसंग केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणी ही मोरोक्कोची रहिवासी आहे, ती काही कामानिमित्त गोव्यात आली होती. यावेळी ती दिवरमधील एका रिसॉर्टमध्ये थांबली होती. मात्र, तिथे अचानक तिची प्रकृती बिघडली. त्यामुळे तिला जुन्या गोव्यातील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. यावेळी आरोपी डॉक्टरने तिच्यावर अतिप्रसंग केला..Crime News : चालत्या गाडीतून लूट करणारी टोळी दिंडोरी पोलिसांच्या जाळ्यात.पीडिताने दिलेल्या तक्रारीनुसार, ती 29 ऑगस्ट रोजी संबंधित खासगी रुग्णालयात दाखल झाली होती. तिच्यावर ICU मध्ये उपचार सुरु होते. यावेळी डॉक्टरने तिचा गाऊन वर करत तिला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला त्याने "neurological sensitivity examination" करण्याच्या बाहण्याने तिच्या प्रायव्हेट भागांना स्पर्श केल्याचं तिने तक्रारीत नमूद केलं आहे..याप्रकरणी पीडित तरुणीने तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी आरोपी डॉक्टरचा शोध सुरु केला. मात्र, गुन्हा केल्यानंतर तो गोव्यातून पळून गेल्याचं पोलिसांना समजलं. त्यानुसार पोलिसांनी एक टीम तयार करत त्याचा शोध घेतला. यावेळी त्याला सोलापुरातून अटक करण्यात आली..Crime News : मित्राच्या मौजमजेसाठी पत्करली गुन्हेगारी; ११ चोरीच्या दुचाकी जप्त.दरम्यान, आरोपी डॉक्टरविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरु असल्याचं उत्तर गोव्याचे पोलीस अधिक्षक राहुल गुप्ता यांनी सांगितलं. आरोपीला न्यायालयात हजर केलं असता त्याला एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. हॉस्पिटलनेही एक निवेदन जारी करत यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. "एका परदेशी महिलेने डॉ. व्ही. दोशी यांच्याविरोधात लैंगिक अत्याचाराची तक्रार केली असून त्यानंतर आम्ही डॉक्टरला निलंबित केलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.