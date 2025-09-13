देश

Crime News : गोव्यात उपचाराच्या नावाखाली परदेशी तरुणीवर अत्याचार, २८ वर्षीय डॉक्टरला सोलापुरातून अटक, ICU मध्ये असताना त्याने...

Solapur Police Arrest 28-Year-Old Doctor in Shocking Case : पीडित तरुणी ही मोरोक्कोची रहिवासी आहे, ती काही कामानिमित्त गोव्यात आली होती. यावेळी ती दिवरमधील एका रिसॉर्टमध्ये थांबली होती.
Shubham Banubakode
Updated on

A 28-year-old doctor has been arrested in Solapur for sexually assaulting : गोव्यात उपचाराच्या नावाखाली परदेशी तरुणीचं लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी २८ वर्षीय डॉक्टर तरुणाला सोलापुरातून ताब्यात घेतलं आहे. वृषभ दोशी असं या डॉक्टर तरुणाचं नाव आहे. त्याने आयसीयूमध्ये असताना तरुणीवर अतिप्रसंग केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

