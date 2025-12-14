३० हजार फूट उंचीवर मृत्यूशी झुंज! इंडिगो विमानात घडलेला तो थरारक क्षण! कोल्हापूरकर डॉक्टर बनल्या 'देवदूत'

शनिवारच्या दुपारी गोव्याहून नवी दिल्लीकडे जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानात एका अमेरिकन प्रवाशाच्या प्रकृतीने अचानक बिघाड झाल्याने संपूर्ण विमानात घबराट निर्माण झाली. कॅलिफोर्नियाची रहिवासी असलेली ३४ वर्षीय जेनी ही आपल्या बहिणीसह दिल्लीतील एका लग्नसमारंभाला हजेरी लावण्यासाठी प्रवास करत होती. विमान उड्डाण घेतल्यानंतर फक्त दहा मिनिटांनी, दुपारी सव्वाएक वाजता, जेनीला अस्वस्थ वाटू लागले. तिला थरथर कापायला लागली आणि काही क्षणांतच ती बेशुद्ध होऊन खाली कोसळली..हृदयविकाराच्या झटक्याची लक्षणेया विमानात प्रवास करणाऱ्या कर्नाटकातील खानापूरच्या माजी काँग्रेस आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी परिस्थितीची गांभीर्य ओळखून त्वरित मदतीसाठी पुढे सरसावले. राजकारणात येण्यापूर्वी वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या डॉ. अंजली यांनी २०१८ मध्ये बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर मतदारसंघातून आमदारकी जिंकली होती. विमान कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय आणीबाणीची घोषणा करण्यापूर्वीच त्यांनी स्वतःहून जेनीकडे धाव घेतली. त्यांना जेनी बेशुद्ध अवस्थेत दिसली. तिच्या मुठी घट्ट आवळलेल्या होत्या, शरीर फिकट पडले होते आणि ती अतिशय डिहायड्रेटेड दिसत होती. हृदयविकाराच्या झटक्याची लक्षणेही जाणवत होती..डॉ. अंजली यांनी जेनीच्या बहिणीकडून माहिती घेतली. बहिणीने सांगितले की, जेनीला अलीकडे पोटाच्या संसर्गाचा त्रास झाला होता. त्यानंतर डॉक्टरांनी तातडीने सीपीआर अर्थात कार्डिओपल्मोनरी रिससिटेशन सुरू केले. यामुळे जेनीला थोडे बरे वाटले. अशा परिस्थिती काही प्रमाणात नियंत्रणात आल्याचे वाटल्यावर डॉ. अंजली आपल्या जागेवर परतल्या. मात्र अर्ध्या तासानंतर जेनीची तब्येत पुन्हा खालावली आणि ती दुसऱ्यांदा बेशुद्ध पडली..जेनीची प्रकृती स्थिरडॉ. अंजली यांनी पुन्हा त्वरेने हस्तक्षेप केला आणि जेनीची प्रकृती स्थिर केली. जेनीने कमकुवत आवाजात डॉक्टरांचा हात घट्ट पकडून विनवणी केली की, त्यांनी तिच्या बाजूने कुठेही जाऊ नये. डॉ. अंजली संपूर्ण उड्डाणादरम्यान जेनीच्या शेजारी बसून राहिल्या. केबिन क्रूने पायलटला वैद्यकीय आणीबाणीची माहिती दिल्यानंतर विमानाला दिल्लीत प्राधान्याने उतरण्याची परवानगी मिळाली. लँडिंगनंतर जेनीला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉ. अंजली निंबाळकर यांच्या सतर्कतेमुळे आणि वेळीच केलेल्या उपचारांमुळे या अमेरिकन महिलेचा प्राण वाचला. पायलट, क्रू मेंबर्स आणि इतर प्रवाशांनी डॉक्टरांचे मनापासून आभार मानले..Video Viral: फुगे विकणारा स्वामी समर्थांची फ्रेम घेण्यासाठी सोन्याच्या दुकानात गेला; जवळ ११ रुपये… पुढे जे घडलं ते मन हेलावणारं.डॉ. अंजली यांच्या या कृतीचे भरभरून कौतुककर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही डॉ. अंजली यांच्या या कृतीचे भरभरून कौतुक केले. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून लिहिले की, गोवा-दिल्ली विमान प्रवासात अमेरिकन महिलेला वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता ओळखून सीपीआर देऊन तिचा जीव वाचवणाऱ्या खानापूरच्या माजी आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांच्याबद्दल ऐकून अभिमान वाटतो. वैद्यकीय व्यवसाय सोडून राजकारणात आल्या तरी रुग्णाला वेळीच मदत करण्याची त्यांची सेवाभावी वृत्ती आणि सतर्कता प्रशंसनीय आहे..अंजलीसारखे लोक समाजासाठी प्रेरणादायीसिद्धरामय्या पुढे म्हणाले की, अंजलीसारखे लोक समाजासाठी प्रेरणादायी आहेत. सत्तेत असोत किंवा नसोत, ते नेहमी जनसेवेसाठी तयार असतात आणि गरजूंना मदत करतात. त्यांनी डॉ. अंजली यांना दीर्घायुष्य आणि निरोगी जीवन लाभावे अशी प्रार्थना केली.डॉ. अंजली यांनी एमबीबीएस पूर्ण केले असून स्त्रीरोग आणि लॅप्रोस्कोपीमध्ये एमडी पदवी मिळवली आहे. तसेच कोल्हापूरचे सुपूत्र आणि कर्नाटकचे आयपीएस अधिकारी हेमंत निंबाळकर यांच्या त्या पत्नी आहेत..Viral News: दोन विश्व युद्ध पाहिलेल्या १४१ ग्रामा'चा मृत्यू ... २० अमेरिकन राष्ट्रपतींच्या कारकिर्दीची होती साक्षीदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.