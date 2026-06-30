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Delta Waterfall Goa : मित्रांसोबत धबधब्यावर जाणं बेतलं जीवावर! गोव्यात पर्यटनासाठी गेलेल्या 16 वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवी अंत; 'या' प्रसिद्ध धबधब्यावर नेमकं काय घडलं?

Belagavi Teen Drowns at Delta Waterfall in Goa : गोव्यातील सत्तरी तालुक्यातील सुर्ला येथील डेल्टा धबधब्यात बेळगावचा १६ वर्षीय आदित्य सत्पती बुडून मृत्युमुखी पडला.
Belagavi Teen Drowns at Delta Waterfall

Delta Waterfall Surla drowning incident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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खानापूर : गोव्याच्या सत्तरी तालुक्यातील सुर्ला गावातील प्रसिद्ध डेल्टा धबधब्यात रविवारी (ता. २८) बुडून बेपत्ता झालेल्या बेळगावच्या आदित्य दिलीपकुमार सत्पती (वय १६) याचा मृतदेह अखेर बचाव पथकाने (Goa waterfall rescue operation latest news) सोमवारी (ता. २९) शोधून काढला.

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