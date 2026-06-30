Delta Waterfall Goa : मित्रांसोबत धबधब्यावर जाणं बेतलं जीवावर! गोव्यात पर्यटनासाठी गेलेल्या 16 वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवी अंत; 'या' प्रसिद्ध धबधब्यावर नेमकं काय घडलं?

खानापूर : गोव्याच्या सत्तरी तालुक्यातील सुर्ला गावातील प्रसिद्ध डेल्टा धबधब्यात रविवारी (ता. २८) बुडून बेपत्ता झालेल्या बेळगावच्या आदित्य दिलीपकुमार सत्पती (वय १६) याचा मृतदेह अखेर बचाव पथकाने (Goa waterfall rescue operation latest news) सोमवारी (ता. २९) शोधून काढला..याबाबत समजलेली माहिती अशी की, रविवारी (ता. २८) आदित्य तीन मित्रांसह धबधब्याला गेला होता. धबधब्याच्या वरच्या भागात फिरताना तो खोल पाण्यात पडला. त्याला पाण्याचा अंदाज न आल्याने तो बुडाला. त्याला वाचविण्याचा प्रयत्न त्याच्या मित्रांनी केला. पण, ते अपयशी ठरले. दुपारी चार वाजता ही घटना घडली..या घटनेची माहिती वाळपई पोलिसांना दिली. म्हादई अभयारण्याचे कर्मचारी, अग्निशमन दलाचे जवान आणि पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक, पोलिस व अग्निशमन दलाने शोधमोहीम सुरू केली. पण, रात्री अंधार व पाण्याचा जोरदार प्रवाह यामुळे यश मिळाले नाही..Kolhapur BJP Corporator : कोल्हापुरात राजकीय भूकंप? भाजपच्या रिंकू देसाईंचे नगरसेवकपद धोक्यात आल्याच्या वृत्ताने खळबळ; नेमकं काय घडलं?.सोमवारी (ता. २९) सकाळी विकी मेहता, पद्मप्रसाद हुळी, अवधूत तुडवेकर, मायकेल पिंटो व मतीन मकंदर यांच्या नेतृत्वाखालील बचाव पथकाने (प्रो-रेस्क्यू टीम) शोधमोहीम पुन्हा सुरू केली. तीन तासांच्या प्रयत्नानंतर आदित्यचा मृतदेह पाण्यात अडकलेला आढळला. आदित्य हा मुळचा ओडिशा येथील असून, सध्या त्याचे कुटुंब बेळगावात वास्तव्यास आहेत. त्याचे वडील दीपककुमार हे निवृत्त नौदल अधिकारी आहेत. घटनेची माहिती मिळताच त्याचे कुटुंबीय घटनास्थळी दाखल झाले होते..Vat Purnima Heart Attack Death : पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी पूजला वटवृक्ष; वाण देतानाच आला हृदयविकाराचा तीव्र झटका, सिंधुदुर्गातील 'या' सावित्रीचा दुर्दैवी अंत.पोलिसांना न जुमानत पर्यटक धबधब्यावरम्हादई अभयारण्यात ठिकठिकाणी शिकार विरोध पथके कार्यरत असली, तरी पर्यटक कर्मचाऱ्यांना न जुमानता नजर चुकवून धबधब्यांवर जात आहेत. असे करणाऱ्या पर्यटकांवर कठोर कारवाईचे निर्देश वनखात्याने दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.