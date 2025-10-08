देश

प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! गोव्यात प्रवेश करताना 'ही' कागदपत्रे सोबत ठेवा, अन्यथा भरावा लागेल दंड; वाहनांची होणार तपासणी

Goa starts technology-based checkpost at Mole border : गोवा-मोले सीमेवर तंत्रज्ञानाधारित वाहन तपासणी नाका अधिकृतरीत्या सुरू करण्यात आला असून, मध्यरात्रीपासून कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व तमिळनाडू राज्यांतील वाहनांची तपासणी सुरू झाली आहे.
  1. गोवा-मोले सीमेवर तपासणी नाका सुरू

  2. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वाहनांची तपासणी

  3. विविध राज्यांतून येणाऱ्या वाहनांवर लक्ष ठेवले जाणार

रामनगर : गोवा राज्याच्या (Goa Border Security) सीमेवरील मोले येथील (Mole Checkpost) वाहन तपासणी नाका मंगळवारी (ता. ७) मध्यरात्री १२ पासून अधिकृतरीत्या सुरू झाला आहे. या नाक्यांवर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश अशा विविध राज्यांतून येणाऱ्या वाहनांची तपासणी होणार आहे.

