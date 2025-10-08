प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! गोव्यात प्रवेश करताना 'ही' कागदपत्रे सोबत ठेवा, अन्यथा भरावा लागेल दंड; वाहनांची होणार तपासणी

गोवा-मोले सीमेवर तपासणी नाका सुरूअत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वाहनांची तपासणीविविध राज्यांतून येणाऱ्या वाहनांवर लक्ष ठेवले जाणार.रामनगर : गोवा राज्याच्या (Goa Border Security) सीमेवरील मोले येथील (Mole Checkpost) वाहन तपासणी नाका मंगळवारी (ता. ७) मध्यरात्री १२ पासून अधिकृतरीत्या सुरू झाला आहे. या नाक्यांवर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश अशा विविध राज्यांतून येणाऱ्या वाहनांची तपासणी होणार आहे..मोले येथे आजपासून तंत्रज्ञानावर आधारित तपासणी नाके सुरू केले आहेत. पोलिस खात्याकडून चालवल्या जाणाऱ्या या तपासणी नाक्यासाठी तंत्रज्ञान गोवा माहिती तंत्रज्ञान खात्याने पुरवले आहे. या नाक्यावर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश अशा विविध राज्यांतून येणाऱ्या वाहनांची तपासणी होणार आहे..Maratha Reservation : 1994 च्या 'जीआर'ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार; मनोज जरांगेंचा महत्त्वाचा निर्णय, ओबीसी नेत्यांसह काँग्रेसला दिला इशारा.वाहनांच्या क्रमांकावरून कागदपत्राची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये एखाद्या वाहनाचा विमा अथवा वाहनांची वयोमर्यादा संपल्यास त्यांना गोव्यात प्रवेश मिळणार नाही. त्यांना माघारी पाठवण्यात येणार आहे. याचबरोबर इतर कागदपत्रे योग्य नसल्यास त्यासंबंधी त्यांना टोलनाक्यावर दंड भरून गोव्यात प्रवेश करावा लागणार आहे..याची सुरुवात २२ सप्टेंबरपासून होणार होती, परंतु तांत्रिक अडचणीमुळे मंगळवारी मध्यरात्रीपासून याची सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीला एक महिना नाक्यावरच दंड आकारण्यात येणार आहे, त्यानंतर कागदपत्रे नसलेल्या वाहनांना ऑनलाइन दंड भरावा लागणार आहे. एखाद्या वाहनाकडे प्रदूषण न करणारे वाहन असे प्रमाणपत्र नसल्यास दहा हजार रुपयांचा दंडही भरावा लागणार आहे..FAQs :प्र.१: मोले तपासणी नाका कधी सुरू झाला?उत्तर : ७ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून अधिकृतरीत्या सुरू झाला.प्र.२: कोणत्या राज्यांतील वाहनांची तपासणी होणार आहे?उत्तर : कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश.प्र.३: तपासणी नाक्यावर कोणती तंत्रज्ञान प्रणाली वापरली जात आहे?उत्तर : गोवा आयटी विभागाने पुरवलेली अत्याधुनिक मॉनिटरिंग प्रणाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.