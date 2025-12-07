Goa Nightclub Fire : गोव्यात नाईट क्लबमध्ये अग्नितांडव, २३ जणांचा होरपळून मृत्यू; राष्ट्रपती अन् पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त

Summaryगोव्याच्या अर्पोरा येथील 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाईट क्लबमध्ये भीषण आग लागून २३ जणांचा मृत्यू झाला.मृतांमध्ये ३ महिला आणि २० पुरुष असून बहुतेक क्लबचे कर्मचारी असल्याचे सांगितले जाते.रात्री १२:०४ वाजता सिलिंडर स्फोटामुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे..Goa Nightclub Fire Accident : गोव्यात एक भीषण दुर्घटना समोर आली आहे. उत्तर गोव्यातील अर्पोरा येथील बर्च बाय रोमियो लेन क्लबमध्ये काल रात्री उशिरा लागलेल्या भीषण आगीत किमान २३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये तीन महिला आणि २० पुरुषांचा समावेश आहे, त्यापैकी बहुतेक क्लब कर्मचारी असल्याचे असल्याचे सांगितले जात आहे. शनिवारी मध्यरात्री १२:०४ च्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. सिलिंडरच्या स्फोटामुळी ही आग लागल्याचे सांगितले जात आहे. .भाजप आमदार मायकल लोबो यांनी सांगितले की, बहुतेक लोकांचा मृत्यू गुदमरून झाला कारण ते घाबरून तळघरात पळून गेले. लोबो यांनी पुष्टी केली की मृतांमध्ये काही पर्यटक होते, तर बहुतेक स्थानिक लोक रेस्टॉरंटच्या तळघरात काम करत होते..गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी घटनास्थळी भेट दिली आणि क्लबने अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन केले नसल्याचे उघड केले. या घटनेला अत्यंत त्रासदायक म्हणत मुख्यमंत्री सावंत यांनी सविस्तर चौकशीचे आदेश दिले आहेत आणि क्लब व्यवस्थापन आणि सुरक्षेतील त्रुटी असूनही क्लबला काम करण्यास परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे..Goa New Rules : गोव्याला जाताय? मग अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर नव्या नियमानुसार द्यावा लागेल हजारोंचा दंड.भाजप आमदार मायकल लोबो यांनी या दुःखद घटनेनंतर सुरक्षा ऑडिटची तातडीने गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. "आपल्याला गोव्यातील इतर सर्व क्लबचे सुरक्षा ऑडिट करावे लागेल, जे खूप महत्वाचे आहे," असे ते म्हणाले. पर्यटकांनी नेहमीच गोव्याला एक अतिशय सुरक्षित ठिकाण मानले आहे, परंतु ही घटना खूपच अस्वस्थ करणारी आहे आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, असे ते म्हणाले. .पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला शोकगोव्यातील अर्पोरा येथील आगीची दुर्घटना अत्यंत दुःखद आहे. ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे त्यांच्याबद्दल माझ्या संवेदना आहेत. जखमी लवकरात लवकर बरे व्हावेत अशी प्रार्थना करतो. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जी यांच्याशी परिस्थितीबद्दल बोललो. राज्य सरकार बाधितांना सर्वतोपरी मदत करत आहे..FAQs 1. नाईट क्लबमध्ये आग कशी लागली? मप्राथमिक माहितीनुसार सिलिंडर स्फोटामुळे आग लागली.2. या दुर्घटनेत किती लोकांचा मृत्यू झाला? एकूण २३ जणांचा मृत्यू झाला असून त्यात ३ महिला आणि २० पुरुष आहेत.3. मृतांमध्ये कोणाचा समावेश आहे? बहुतेक क्लबचे कर्मचारी असून काही पर्यटकांचाही समावेश आहे.4. लोकांचा मृत्यू गुदमरून का झाला? घाबरलेले लोक तळघरात पळाले, आणि धुरामुळे त्यांचा गुदमरून मृत्यू झाला.5. मुख्यमंत्री काय कारवाई करणार आहेत? मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर चौकशी आणि नियम मोडणाऱ्या क्लब व अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले आहे.6. पुढील काळात काय उपाययोजना सुचवल्या आहेत? सर्व नाईट क्लब आणि हॉटेल्सचे तातडीने सुरक्षा ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.