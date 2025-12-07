Goa Nightclub Fire : नाईट क्लबमधील आगीच्या घटनेला कोण जबाबदार? गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं...

उत्तर गोव्यातील एका नाईट क्लबमध्ये शनिवारी रात्री भीषण आगीची घटना घडली आहे. या घटनेत २३ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. या आगीचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. मात्र, सिलिंडरच्या स्फोटामुळे ही आग लागली असावी, अशी प्राथमिक अंदाज आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही घटनास्थळाची पाहणी करत दुखं व्यक्त केलं आहे. .काय म्हणाले मुख्यमंत्री सावंत?मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी रात्री घटनास्थळी भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. “या ठिकाणी सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन होतं होतं. हे उल्लंघन होत असताना क्लब चालवण्याची परवानगी देणाऱ्या अधिकारी आणि क्लब मॅनेजमेंटविरोधात आता कारवाई केली जाईल'', अशी माहिती त्यांनी दिली. .Goa Nightclub Fire : गोव्यात नाईट क्लबमध्ये अग्नितांडव, २३ जणांचा होरपळून मृत्यू; राष्ट्रपती अन् पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त.''सुरक्षा ऑडिटची गरज''पुढे बोलताना, "गोव्यात टुरिस्ट सीझन पीक वेळेत आहे. अशावेळी ही अतिशय दुर्दैवी घटना घडली आहे.आम्ही या घटनेची सविस्तर चौकशी करून दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करू.” असंही आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. याशिवाय भाजप आमदार मायकल लोबो यांनी या घटनेनंतर सुरक्षा ऑडिटची गरज असल्याची भावना व्यक्त केली."आपल्याला गोव्यातील इतर सर्व क्लबचे सुरक्षा ऑडिट करावे लागेल, जे खूप महत्वाचे आहे," असे ते म्हणाले. .Delhi Red Fort blast Update : दिल्ली स्फोट प्रकरणात आतापर्यंत नेमकं काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर....नेमकं काय घडलं?दरम्यान, गोव्यामध्ये मध्यरात्री १२ वाजताच्या आसपास अर्पोरा येथील एका रेस्टॉरंटमध्ये हा आगीचा भडका उडाला. सिलिंडरच्या ब्लास्टमुळे रेस्टॉरंटमध्ये आगीची दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत २३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. आगीची माहिती मिळताच पोलीस, अग्निशमनल गलाचे अधिकारी आणि रूग्णवाहिका घटनास्थळावर दाखल झाले. अग्निशमन दलाकडून तात्काळ आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले. तसेच जखमींना तातडीने जवळच्या रूग्णालयात उपचारासाठी दाखल कऱण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.