Goa : नाइटक्लबचा मालक गोल्ड मेडलिस्ट इंजिनिअर, २२ शहरं आणि ४ देशांमध्ये व्यवसाय; कोण आहे सौरभ लुथरा?

गोव्यातील नाइट क्लबमध्ये आग लागून २५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. क्लबच्या मॅनेजरवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आलीय. इतकी भीषण आग कशी लागली? नाइट क्लबमध्ये आगीपासून संरक्षणासाठी पुरेशी यंत्रणा नव्हती का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आता अशीही माहिती समोर येतेय की क्लब परवान्याशिवाय उभारण्यात आला होता. त्याचे दरवाजे लहान आणि आपत्कालीन परिस्थितीत धोकादायक होते..आग लागलेल्या नाइट क्लबचा मालक सौरभ लुथरा आहे. तो रोमियो लेन चेनचा संस्थापक आणि व्यवस्थापकिय संचालक आहे. सौरभ इंजिनिअरिंगनंतर व्यवसायात उतरला होता. त्यानं बिर्च, रोमियो लेन, मामाज बुओई यांसारखे ब्रँड लाँच केले आहेत. भारतात त्याला ५० रेस्टॉरंट सुरू करायची होती. सौरभ लुथरा गोल्ड मेडलिस्ट इंजिनिअर आहे. सध्या रोमियो लेनचा व्यवसाय २२ शहर आणि ४ देशांमध्ये पसरला आहे. २०१६ पासून सौरभ लुथराला अनेक पुरस्कारही मिळाले आहेत..Raigad : 6 महिन्यांपूर्वी प्रेमविवाह, २८ वर्षीय तरुणानं संपवलं जीवन; पती आणि सासरच्यांकडून त्रास, व्हिडीओत केले आरोप.सौरभ लुथरासह जनरल मॅनेजर विवेक सिंहला अटक करण्यात आलीय. धक्कादायक बाब म्हणजे क्लब पाडण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आली होती. पण मात्र लिसए पंचायतीच्या संचालकांनी याला स्थगिती दिली होती. आता आगीच्या दुर्घटनेनंतर यावरही उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे..गोवा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लबमध्ये अग्नितांडवात २५ जणांचा मृत्यू झालाय. यात ४ पर्यटक आणि १४ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. तर अद्याप ७ जणांची ओळख पटलेली नाही. सर्व मृतदेहांची ओळख पटवण्यासाठी आणि शवविच्छेदनासाठी एक दिवसाचा वेळ लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच मृतदेह कुटुंबियांकडे सोपवण्यात येतील.