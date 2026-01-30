देश

गाईचे महत्त्व सांगणारा 'गोदान' चित्रपट येतोय! मुख्यमंत्र्यांनी रिलीज केला ट्रेलर, चित्रपट होणार टॅक्स फ्री?

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी 'गोदान' या चित्रपटाचा ट्रेलर एका दिमाखदार सोहळ्यात प्रदर्शित केला.
सकाळ वृत्तसेवा
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी 'गोदान' या चित्रपटाचा ट्रेलर एका दिमाखदार सोहळ्यात प्रदर्शित केला. हा चित्रपट दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिती आणि कामधेनु इंटरनॅशनल प्रोडक्शनने तयार केला आहे. भारतीय संस्कृतीत गाईचे काय महत्त्व आहे, हे या चित्रपटातून मोठ्या पडद्यावर मांडले जाणार आहे.

