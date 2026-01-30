गाईचे महत्त्व सांगणारा 'गोदान' चित्रपट येतोय! मुख्यमंत्र्यांनी रिलीज केला ट्रेलर, चित्रपट होणार टॅक्स फ्री?

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी 'गोदान' या चित्रपटाचा ट्रेलर एका दिमाखदार सोहळ्यात प्रदर्शित केला. हा चित्रपट दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिती आणि कामधेनु इंटरनॅशनल प्रोडक्शनने तयार केला आहे. भारतीय संस्कृतीत गाईचे काय महत्त्व आहे, हे या चित्रपटातून मोठ्या पडद्यावर मांडले जाणार आहे..या सोहळ्यात गाईच्या आध्यात्मिक, पौराणिक आणि वैज्ञानिक फायद्यांवर मोठी चर्चा झाली. गोमाता ही केवळ श्रद्धेचा विषय नसून ती विज्ञानाच्या दृष्टीनेही किती महत्त्वाची आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न या चित्रपटातून केला आहे. गाईचे दूध आणि पंचगव्य मानवासाठी अमृत मानले जाते. मृत्यूनंतरही गाईच्या खातामुळे जमीन सुपीक होते, असे विचार यावेळी मांडण्यात आले..चित्रपटाचे दिग्दर्शक विनोद चौधरी यांनी सांगितले की, गोमातेच्या माध्यमातून भारतीय संस्कृतीची संवेदना लोकांपर्यंत पोहोचवणे हाच या सिनेमाचा मुख्य उद्देश आहे. समुद्र मंथनातून मिळालेले रत्न देव आणि दानवांमध्ये वाटले गेले, पण गोमातेने मानव कल्याणासाठी पृथ्वीवर राहण्याचे व्रत घेतले, अशी आठवण यावेळी तज्ज्ञांनी करून दिली..मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी या चित्रपटातील गाणी आणि भव्यतेचे खूप कौतुक केले आहे. ६ फेब्रुवारीपासून हा चित्रपट सर्वांनी आपल्या कुटुंबासह थिएटरमध्ये जाऊन पहावा, असे आवाहन त्यांनी जनतेला केले आहे. विशेष म्हणजे, मध्य प्रदेश सरकार या चित्रपटाला 'टॅक्स फ्री' (करमुक्त) करण्याबाबत सकारात्मक विचार करत आहे. 'गोमाता हीच भारत माता आहे' हा संदेश या चित्रपटातून घराघरात पोहोचवला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.