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Gokak Crime News : पत्नीला थंड पेयातून विष दिलं, मग गळा दाबला; अनैतिक संबंधातून पतीने रचलेला 'तो' भयानक कट उघड

Wife killed in Gokak Over Family Dispute : पेय प्राशन केल्यानंतर सखुबाई बेशुद्ध पडली. त्यानंतर संतोषने तिचा गळा दाबून खून केल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.
Wife killed in Gokak Over Family Dispute

Wife killed in Gokak Over Family Dispute

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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गोकाक : अनैतिक संबंधांमुळे निर्माण झालेल्या कौटुंबिक वादातून पत्नीचा खून करून तो अपघात असल्याचा बनाव रचल्याची धक्कादायक घटना शिंदीकूरबेट (ता. गोकाक) येथे उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी गोकाक ग्रामीण पोलिसांनी संतोष पटाईत (वय ३३) याला अटक करून न्यायालयासमोर हजर केले (Gokak wife case latest update) असून, त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.

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