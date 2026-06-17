Gokak Crime News : पत्नीला थंड पेयातून विष दिलं, मग गळा दाबला; अनैतिक संबंधातून पतीने रचलेला 'तो' भयानक कट उघड

गोकाक : अनैतिक संबंधांमुळे निर्माण झालेल्या कौटुंबिक वादातून पत्नीचा खून करून तो अपघात असल्याचा बनाव रचल्याची धक्कादायक घटना शिंदीकूरबेट (ता. गोकाक) येथे उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी गोकाक ग्रामीण पोलिसांनी संतोष पटाईत (वय ३३) याला अटक करून न्यायालयासमोर हजर केले (Gokak wife case latest update) असून, त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संतोष पटाईत याचे गावातील एका महिलेशी गेल्या चार वर्षांपासून अनैतिक संबंध होते. सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी ही बाब त्याची पत्नी सखुबाई पटाईत (वय ३२) हिला समजल्यानंतर पती-पत्नीमध्ये वारंवार वाद होत होते. संबंधित महिलेपासून दूर राहण्याचा इशारा देत सखुबाईने ही बाब माहेरी कळविण्याची धमकी दिल्याने संतोषने कट रचल्याचा आरोप आहे..शुक्रवारी (ता.१२) संतोषने पत्नीला थंड पेयात विषारी पदार्थ घालून पत्नीला पाजल्याचा आरोप आहे. पेय प्राशन केल्यानंतर सखुबाई बेशुद्ध पडली. त्यानंतर संतोषने तिचा गळा दाबून खून केल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. गुन्हा लपविण्यासाठी दुचाकी तिच्या अंगावर टाकून अपघाताचा बनाव रचण्यात आला. मध्यरात्री ‘११२’ हेल्पलाईनवर संपर्क साधून अपघात झाल्याची माहिती देण्यात आली. रुग्णवाहिकेतून दोघांना गोकाक येथील शासकीय रुग्णालयात आणण्यात आले असता सखुबाई मृत असल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले..Tukaram Mundhe Pattern : तुकाराम मुंढे पॅटर्न! रत्नागिरीत ६० हॉटेल्सवर छापे; अनेक हॉटेल्सना नोटीस, ६ लाखांचा गुटखा जप्त.प्राथमिक चौकशीत संतोषने अपघात असल्याचे सांगितली होते. मात्र, सखुबाईची आई उडचव्वा घोडगेरी (रा. तल्लूर, ता. धारवाड) यांनी खुनाचा संशय व्यक्त करत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी सखोल तपास करून हा अपघात नसून खून असल्याचे उघड केले..Farmer Compensation Delay : 20 वर्षे झाली तरी नुकसानभरपाई नाही! संतापलेल्या शेतकऱ्यानं सरकारी अधिकाऱ्याला चपलेनं झोडपलं; व्हिडिओ व्हायरल.तपासातून उलगडला कटपोलिस निरीक्षक सुरेश बाबू आर. बी. यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक के. बी. वालिकार आणि त्यांच्या पथकाने तपासाची सूत्रे हाती घेतली. घटनास्थळ, वैद्यकीय अहवाल आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीच्या कथनातील विसंगती उघड केल्या. त्यानंतर संतोष पटाईत याच्याविरुद्ध खून आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.