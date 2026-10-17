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Gold Investment: सणासुदीपूर्वी गोल्ड ईटीएफला स्थगिती; नव्या गुंतवणुकीवर निर्बंध, गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी

Gold ETF, Gold Investment, Mutual Fund Restrictions: सणासुदीच्या काळात गोल्ड ईटीएफमधील नव्या गुंतवणुकीवर स्थगिती आणण्यात आली आहे.
Mutual Fund Companies Suspend Fresh Investments in Gold ETFs Ahead of the Festive Season

Mutual Fund Companies Suspend Fresh Investments in Gold ETFs Ahead of the Festive Season

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: देशातील सणासुदीच्या काळाच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक मोठ्या म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी गुरुवारी (ता. १५) रात्री उशिरा नोटीस जारी करून गोल्ड एक्स्चेंज-ट्रेडेड फंडांमधील नव्या गुंतवणुकीवर स्थगिती आणली आहे. त्यामुळे, सणासुदीच्या काळात ‘गोल्ड ईटीएफ’मध्ये नवी गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांना ती करता येणार नाही. सणासुदीत होणाऱ्या सोन्याच्या वाढत्या मागणीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

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