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Airport Job: १० वी-१२ वी पास तरुणांना विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! २४४२ पदांची बंपर भरती; फ्रेशर्सनाही मिळणार ३५ हजारांपर्यंत सॅलरी

2442 airport vacancies with salary up to 35000: नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर १० वी-१२ वी पास तरुणांसाठी २,४४२ पदांची मोठी भरती; ग्राउंड स्टाफ, कार्गो एक्झिक्युटिव्ह व लोडर पदांसाठी अनुभवाविना अर्जाची संधी, ३५ हजारांपर्यंत पगार
Dream Job Alert! Airports Offer 2,442 Openings with Salaries Up to ₹35,000

Dream Job Alert! Airports Offer 2,442 Openings with Salaries Up to ₹35,000

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रोजगाराच्या शोधात असलेल्या १० वी आणि १२ वी उत्तीर्ण तरुणांसाठी एक अतिशय मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. उत्तर प्रदेशातील बहुप्रतिक्षित आणि नुकत्याच उभारण्यात आलेल्या नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर विभिन्न पदांसाठी तब्बल २,४४२ जागांची भव्य भरती जाहीर झाली आहे.

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