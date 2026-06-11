Airport Job: १० वी-१२ वी पास तरुणांना विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! २४४२ पदांची बंपर भरती; फ्रेशर्सनाही मिळणार ३५ हजारांपर्यंत सॅलरी

रोजगाराच्या शोधात असलेल्या १० वी आणि १२ वी उत्तीर्ण तरुणांसाठी एक अतिशय मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. उत्तर प्रदेशातील बहुप्रतिक्षित आणि नुकत्याच उभारण्यात आलेल्या नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर विभिन्न पदांसाठी तब्बल २,४४२ जागांची भव्य भरती जाहीर झाली आहे. .विमानतळावरील विविध सेवांचे संचालन आणि व्यवस्थापन सुरळीत चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची गरज निर्माण झाली असून, ही भरती प्रक्रिया 'नोएडा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सर्व्हिसेस' (NIAS) द्वारे राबवली जात आहे. या भरतीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यासाठी कोणत्याही अनुभवाची अट नसून 'फ्रेशर्स' तरुणही यासाठी अर्ज करू शकतात..विविध पदे, शैक्षणिक पात्रता आणि आकर्षक पगारया भरती मोहिमेअंतर्गत एकूण २४४२ पदे भरली जाणार असून, वेगवेगळ्या पदांनुसार पात्रता आणि वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.एअरपोर्ट ग्राउंड स्टाफसर्वात जास्त जागा एअरपोर्ट ग्राउंड स्टाफसाठी असून एकूण १२५७ पदे भरली जातील. या पदासाठी उमेदवाराचे १२ वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. वयोमर्यादा १८ ते ३० वर्षे निश्चित करण्यात आली असून, निवडलेल्या उमेदवारांना २५,००० ते ३५,००० रुपयांच्या दरम्यान मासिक पगार दिला जाईल..कार्गो एक्झिक्युटिव्हदुसरे प्रमुख पद कार्गो एक्झिक्युटिव्हचे असून यासाठी ६३९ जागा उपलब्ध आहेत. या नोकरीसाठीही १२ वी उत्तीर्ण असणे गरजेचे आहे. वयोमर्यादा १८ ते ३० वर्षे असून, मासिक वेतन २५,००० ते ३५,००० रुपयांपर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे.एअरपोर्ट लोडरयाशिवाय, एअरपोर्ट लोडरच्या ५४६ पदांसाठी फक्त १० वी उत्तीर्ण पुरुष उमेदवार अर्ज करू शकतात. या पदासाठी वयोमर्यादा २० ते ४० वर्षे निश्चित करण्यात आली असून, निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांना १५,००० ते २५,००० रुपये प्रति महिना पगार दिला जाईल..कशी असेल निवड प्रक्रिया (Selection Process)?या भरती प्रक्रियेत उमेदवारांची निवड प्रामुख्याने लेखी परीक्षेच्या (Written Test) गुणांच्या आधारे केली जाईल. लेखी परीक्षेत उमेदवारांना जनरल अवेअरनेस (सामान्य ज्ञान), अॅप्टिट्युड आणि रिझनिंग (बुद्धिमत्ता/गणित), इंग्रजी भाषा आणि अॅव्हिएशन (विमान वाहतूक क्षेत्र) याशी संबंधित सामान्य प्रश्न विचारले जातील. ही परीक्षा एकूण ९० मिनिटांची (दीड तास) असेल आणि प्रश्नपत्रिका १०० गुणांची असेल. सर्वसामान्य उमेदवारांना परीक्षा देणे सोपे जावे, यासाठी परीक्षेचा स्तर १० वी आणि १२ वीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित ठेवण्यात आला आहे..अर्ज कसा करावा? (How to Apply)या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन ठेवण्यात आली असून, इच्छुक उमेदवार खालील स्टेप्स फॉलो करून अर्ज करू शकतात:सर्वप्रथम अधिकृत संकेतस्थळाला www.niasjewar.com भेट द्या. वेबसाइटवर जाऊन आपल्या वैध ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबरच्या साहाय्याने 'रजिस्ट्रेशन' (नोंदणी) करा. रजिस्ट्रेशन पूर्ण झाल्यावर लॉग-इन करून मुख्य 'अर्ज फॉर्म' उघडा आणि विचारलेली सर्व वैयक्तिक व शैक्षणिक माहिती अचूक भरा..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.त्यानंतर तुमचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि स्वाक्षरी स्कॅन करून अपलोड करा. विहित परीक्षा शुल्क ऑनलाईन जमा केल्यानंतर अंतिम फॉर्म सबमिट करा आणि त्याची प्रिंटआऊट भविष्यातील वापरासाठी सुरक्षित ठेवा.आज ११ जून २०२६ रोजी देखील या भरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १५ जून २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. या तारखेनंतर आलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.