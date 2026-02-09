Gomti River Cruise: नवाबांच्या शहरात आता 'गोमती'ची सैर! आलिशान क्रूझमध्ये बसून घेता येणार डिनरची मजा; जाणून घ्या तिकीट आणि सुविधा

लखनौची शान असलेल्या गोमती नदीच्या लाटांवर आता पर्यटकांना राजेशाही थाटात फिरता येणार आहे. उत्तर प्रदेशची राजधानी असलेल्या लखनौमध्ये लवकरच एक आलिशान 'लक्झरी क्रूझ' धावणार असून, यासाठीचे बांधकामही वेगाने सुरू झाले आहे..लखनौमध्ये पर्यटनाला नवा आयाम देण्यासाठी गोमती नदीत भव्य टूरिस्ट क्रूझ उतरवण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. हनुमान सेतू ते गोमती बॅरेज दरम्यान हे क्रूझ चालवले जाईल. विशेष म्हणजे, एकावेळी तब्बल २०० पर्यटक या क्रूझवरून नदीच्या सफारीचा आनंद घेऊ शकतील. साधारण ३० ते ४५ मिनिटांच्या या प्रवासात पर्यटकांना लखनौचे सौंदर्य एका वेगळ्या नजरेतून पाहता येणार आहे..काय असतील या क्रूझची वैशिष्ट्ये?भव्य आकार: या क्रूझची लांबी ४५ मीटर आणि रुंदी १० मीटर असेल.आधुनिक सोयी: क्रूझच्या बेसमेंटमध्ये डिजिटल स्क्रीनसह कॉन्फरन्स हॉल आणि व्हीआयपी लाउंज असेल, तर वरच्या मजल्यावर ओपन रेस्टॉरंटची मजा घेता येईल.खिशाला परवडणारे तिकीट: एका फेरीसाठी प्रति व्यक्ती ३०० रुपये तिकीट प्रस्तावित आहे. लंच आणि डिनरसाठी पर्यटकांना वेगळे शुल्क भरावे लागेल.सुरक्षा आणि कर्मचारी: क्रूझवर कॅप्टनसह ५ मरीन क्रू-मेंबर्स तैनात असतील..लहान मुलांसाठी खास आकर्षणकेवळ फिरणेच नाही, तर या क्रूझवर मुलांना मरीन लाईफ आणि जहाजाच्या कामकाजाबद्दल रंजक माहिती दिली जाईल. तसेच तरुणांसाठी विविध मनोरंजक उपक्रमही येथे राबवले जाणार आहेत..युपीत आता संप आणि टाळेबंदीवर निर्बंध; १४ दिवस आधी परवानगी आवश्यक, नव्या श्रम कायद्यात बदल.५ महिन्यांत होणार उद्घाटनलखनौ विकास प्राधिकरणाचे (LDA) उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या क्रूझचे काम पुढील ५ महिन्यांत पूर्ण होईल. कोलकात्याच्या एका कंपनीमार्फत १६ कोटी रुपये खर्चून हे क्रूझ उभारले जात आहे. या बदल्यात ही कंपनी दरवर्षी सरकारला १६ लाख रुपयांचा महसूल देणार आहे. या प्रकल्पामुळे लखनौच्या पर्यटन नकाशावर एका नवीन शिरपेचाची भर पडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.