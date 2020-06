आनंदाची बातमी! कोरोना विषाणूविरोधात प्रभावी ठरणारे औषध होणार या महिन्यापासून उपलब्ध 

नवी दिल्ली- कोरोना विषाणूविरोधात प्रभावी ठरणारे अॅन्टीवायरल औषध रेमेडिसवीर या महिन्याच्या शेवटपर्यंत उपलब्ध होणार आहे. एनडीटीव्हीने याविषयीचे वृत्त दिले आहे. ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडियाने(DCGI)काही दिवसांपूर्वीच गंभीररित्या आजारी असणाऱ्या कोरोनाबाधित रुग्णांवर रेमेडिसवीर वापरण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता देशात निर्माण होणारे रेमेडिसवीर मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप गिलीड साईन्सेसद्वारा विकसित रेमेडिसवीर औषध कोविड-19वरील उपचारासाठी वापरण्यास अमेरिकी अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. असे असले तरी या औषधाची सुरक्षा आणि याच्या प्रभावाबाबत अजूनही क्लीनिकल प्रयोग सुरु आहेत. कोविड-19 च्या उपचारासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आपातकालीन स्थितीसाठी रेमेडिसवीर, प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी वापरले जाणारे टोसीलीजुमैब आणि प्लाज्मा उपचार वापरण्यास सांगितलं आहे. शिवाय रेमेडिसवीर औषध फक्त गंभीर आजारी असणाऱ्या कोरोनाबाधित रुग्णांवर करता येणार आहे. त्यामुळे या औषधाच्या वापरासाठी काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. अमेरिकेत रेमेडिसवीर औषधाचा वापर केवळ आपातकालीन स्थितीसाठी करण्यात येत आहे. गिलीड साईन्सेसने 29 मे रोजी आयात आणि रेमेडिसवीर औषधाच्या विक्रिसाठी इंडियन ड्रग रेग्युलेटरी एजेंसीकडे आवेदन दिले होते. कोरोनाबाधित रुग्णाची परिस्थिती गंभीर असल्यास आपातकालीन स्थितीत रेमेडिसवीर औषध देण्यासाठी 1 जून पासून रुग्णालयांना परवानगी देण्यात आली आहे, असं मंत्रालयाने सांगितलं आहे. आतापर्यंत सहा भारतीय कंपनींनी रेमेडिसवीर औषधाची निर्मिती आणि व्रिकीसाठी परवानगी मागितली आहे. त्यातील 5 कंपन्यांनी गिलीड साईन्सेस कंपनीसोबत हातमिळवणी केली आहे. त्यामुळे कंपनीने मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुरु केले आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कोरोना विषाणूचा उद्रेक झाल्यापासून अनेक औषधं चर्चेत आले आहेत. हायड्रोक्लोरोक्वीन, रेमेडिसेवेर, डेक्सामेथासोन या औषधांना कोरोनाबाधित रुग्णांवरील उपचारासाठी वापरले जात आहे. मात्र, हायड्रोक्लोरोक्वीनमुळे रुग्णांच्या शरिरावर विपरीत परिणाम पडत असल्याने त्याचा वापर थांबवण्यात आला आहे. शिवाय डेक्सामेथासोन हे औषध आतापर्यंतचे सर्वात प्रभावी असल्याचा दावा लंडनमधील शास्त्रज्ञांनी केला आहे. त्यामुळे डेक्सामेथासोन या औषधाकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. दरम्यान, कोविड-19 वर अद्यापतरी कोणताही स्वीकृत उपचार किंवा लस नाही. कोरोना विषाणूमुळे आतापर्यंत जगभरात 4 लाखांपेक्षाही अधिक मृत्यू झाले आहेत.

Web Title: Good news! Corona virus will be available from this month