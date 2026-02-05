देश

चित्त्यांची नवी फौज येतेय! २८ फेब्रुवारीला एमपीमध्ये होणार ८ चित्त्यांची एन्ट्री; मुख्यमंत्र्यांनी दिली गुड न्यूज

CM announces arrival of new cheetahs in MP: मध्य प्रदेशात ८ चित्त्यांची आगमनाची तयारी; वन्यजीव प्रेमींसाठी आनंदाची बातमी
Preparations underway at Kuno National Park ahead of the arrival of eight new cheetahs in Madhya Pradesh.

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मध्य प्रदेशच्या जंगलात आता वाघ आणि बिबट्यासोबतच 'चित्त्यांची' दहशत आणखी वाढणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी दिल्लीत एक मोठी घोषणा केली असून, दक्षिण आफ्रिकेतील बोत्सवाना देशातून नवीन पाहुणे राज्यात दाखल होणार आहेत.

Madhya Pradesh
Wildlife
Forest department
African Country
national park

