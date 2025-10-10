Yogi Adityanath: दिवाळीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांचे मोठे गिफ्ट; १२० कुटुंबांना मिळाली हक्काच्या घराची चावी!

गोरखपूर: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिवाळीपूर्वी गोरखपूरमधील नागरिकांना एक मोठे आणि भावनिक गिफ्ट दिले आहे. शुक्रवारी, देवरिया बायपास रोडवरील 'पाम पॅराडाइज' या निवासी प्रकल्पांतर्गत बनलेल्या एलआयजी (LIG) आणि ईडब्ल्यूएस (EWS) सदनिकांची (घरांची) चावी मुख्यमंत्री योगींच्या हस्ते १२ वर्षांपूर्वीच्या त्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या १२० कुटुंबांना मिळाली..Uttar Pradesh : कर विभागात फील्डवर ‘अशा’ अधिकाऱ्यांचीच करा भरती; CM योगी आदित्यनाथ यांनी दिले कडक आदेश.शुक्रवारी पाम पॅराडाइज संकुलात झालेल्या या समारंभात मुख्यमंत्र्यांनी या घरांचे लोकार्पण केले. केवळ घरे देणे हा उद्देश नसून, वर्षानुवर्षे स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या लोकांना सन्मान आणि स्थैर्य असलेले जीवन देणे हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, असे गोरखपूर विकास प्राधिकरणाचे (GDA) उपाध्यक्ष आनंद वर्धन यांनी सांगितले..११८ कोटींच्या विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजनयावेळी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखपूर विकास प्राधिकरणाच्या (GDA) सुमारे ११८ कोटी रुपये खर्चाच्या विविध विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन (शिलान्यास) केले.भूमिपूजन (शिलान्यास) झालेले महत्त्वाचे प्रकल्प:• इंदिरा बाल विहार: येथे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचे बांधकाम.• रामगढताल रिंग रोड (दुसरा टप्पा): रिटेनिंग वॉल (Retaining Wall) आणि सजावटीच्या दिव्यांची (Decorative Lights) सोय.• राप्तीनगर विस्तार: प्रकल्पावरून जाणाऱ्या १३२ केव्ही (132 KV) टॉवर लाईनचे स्थलांतरण.• देवरिया रोड: पंचमुखी हनुमान मंदिरासमोर स्मार्ट पार्किंगची सुविधा.लोकार्पण झालेले महत्त्वाचे प्रकल्प:• राप्तीनगर निवासी प्रकल्प: रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि भूमिगत केबल टाकण्याचे काम.• सोनबरसा: मॉडेल व्हिलेज म्हणून या गावाचा विकास.• नया सवेराजवळील वॉटर बॉडी: पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती आणि सुशोभीकरण..Yogi Adityanath : 'महाराज, माझ्या मुलाला वाचवा!' वृद्ध मातेच्या आर्त हाकेला CM योगींचा तत्काळ प्रतिसाद; रुग्णालयात दाखल करून उपचार सुरू.पर्यावरण संरक्षणाचा संदेशआवंटित कुटुंबांना घरांच्या चाव्या सुपूर्द करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पाम पॅराडाइज संकुलात वन विभागाच्या सहकार्याने वृक्षारोपण केले. यातून त्यांनी पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश दिला. त्यानंतर त्यांनी एलआयजी आणि ईडब्ल्यूएस सदनिकांची पाहणी केली..यावेळी खासदार रवी किशन शुक्ला, आमदार विपिन सिंह यांच्यासह इतर लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. स्वतःच्या हक्काची आणि सुरक्षित अशी पक्की छत मिळाल्याचा क्षण या गरीब व आर्थिकदृष्ट्या कमजोर कुटुंबांसाठी खूप भावूक करणारा होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.