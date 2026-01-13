Gender Change Marriage Case : पतीने गुपचूप लिंग बदललं, २ वर्षांनी पत्नीला समजलं; २ मुलींसाठी बसली गप्प, पण शेवटी...

Gender Change Marriage Case : उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्ह्यातील बांसगाव परिसरात एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. सात वर्षांच्या वैवाहिक जीवनानंतर दोन मुलांचा बाप असलेल्या एका व्यक्तीने गुप्तपणे लिंगपरिवर्तन करून स्त्री रूप धारण केल्याचा आरोप पत्नीने केला आहे. विशेष म्हणजे, हा प्रकार पत्नीला तब्बल दोन वर्षांनंतर समजल्याने तिचे संपूर्ण वैवाहिक जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे..पीडित महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या पतीचे वर्तन लग्नाच्या सुरुवातीपासूनच संशयास्पद होते. त्याने कधीही प्रेमाने वागणूक दिली नाही, उलट तिला शारीरिक व मानसिक छळ सहन करावा लागला. तो वारंवार मारहाण करायचा तसेच मानसिक त्रास द्यायचा, असा आरोप तिने केला आहे. पतीचे वागणे असामान्य असून त्यामुळे घरातील वातावरण कायम तणावपूर्ण राहायचे, असेही तिने नमूद केले..Pregnancy Job Scam : महिलांना गरोदर करा आणि कमवा 10 लाख! 'प्रेग्नंट जॉब सर्विस'च्या नावाखाली मोठा घोटाळा उघड; नेमकं काय प्रकरण?.महिलेचा आणखी गंभीर आरोप असा आहे, की पतीने त्याच्या दोन मित्रांसोबत अनैतिक संबंध ठेवले असून, तिलाही जबरदस्तीने तसे करण्यास भाग पाडले. तिने विरोध केल्यावर तिच्यावर हल्ला करण्यात आला. मुलांच्या भविष्यासाठी तिने हा अन्याय सहन केला, मात्र मानसिकदृष्ट्या ती पूर्णपणे खचली होती, असे तिने सांगितले..दरम्यान, दोन वर्षांपूर्वी पतीने दिल्लीत गुप्तपणे लिंगपरिवर्तन शस्त्रक्रिया केल्याची माहिती तिला वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच समजली. हा निर्णय घेण्यापूर्वी पतीने ना तिला विश्वासात घेतले, ना तिच्या कुटुंबीयांना याची कल्पना दिली, असा आरोपही तिने केला आहे..Woman Police Case : रक्षकच बनले भक्षक! महिला पोलिस कॉन्स्टेबलवर 8 वर्षे सामूहिक बलात्कार; पोलिस अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आरोप.या प्रकरणी पत्नीने फसवणूक, क्रूरता आणि अमानुष वागणूक केल्याचा आरोप करत न्यायालयात धाव घेतली असून, पतीकडून भरपाईची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, पतीने सर्व आरोप फेटाळून लावत हे आपले वैयक्तिक आयुष्य असल्याचे सांगितले आहे आणि स्वतःवर करण्यात आलेले आरोप निराधार असल्याचा दावा केला आहे..सध्या दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद न्यायालयात सुरू असून, हा खटला प्रलंबित आहे. दरम्यान, दोन निष्पाप मुलींसह पीडित महिलेला सामाजिक, मानसिक आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असून, तिच्या मुलांच्या भवितव्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.