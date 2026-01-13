देश

Gender Change Marriage Case : पतीने गुपचूप लिंग बदललं, २ वर्षांनी पत्नीला समजलं; २ मुलींसाठी बसली गप्प, पण शेवटी...

Gender Change After Marriage Shocks Wife : गोरखपूरमध्ये लग्नानंतर पतीने गुप्तपणे लिंगपरिवर्तन केल्याचा आरोप पत्नीने केला असून, फसवणूक व क्रूरतेच्या आरोपांवरून प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
Gender Change Marriage Case : उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्ह्यातील बांसगाव परिसरात एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. सात वर्षांच्या वैवाहिक जीवनानंतर दोन मुलांचा बाप असलेल्या एका व्यक्तीने गुप्तपणे लिंगपरिवर्तन करून स्त्री रूप धारण केल्याचा आरोप पत्नीने केला आहे. विशेष म्हणजे, हा प्रकार पत्नीला तब्बल दोन वर्षांनंतर समजल्याने तिचे संपूर्ण वैवाहिक जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे.

