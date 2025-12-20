देश

CM Yogi Adityanath: गोरखपूरला नव्या ओव्हरब्रिजची भेट! १३७.८३ कोटींच्या प्रकल्पाचे लोकार्पण; सीएम योगींचा विरोधकांवर घणाघात

Gorakhpur Overbridge: गोरखपूरमध्ये १३७.८३ कोटींच्या गोरखनाथ ओव्हरब्रिजचे लोकार्पण करताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पायाभूत विकासासह विरोधकांवर जोरदार टीका केली.
सकाळ वृत्तसेवा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी गोरखपूरमध्ये १३७.८३ कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या गोरखनाथ ओव्हरब्रिजचे लोकार्पण केले. या कार्यक्रमात त्यांनी आपल्या भाषणातून समाजवादी पक्षाचे नाव न घेता, माफियांसोबतच्या संबंधावरून विरोधकांवर जोरदार शाब्दिक प्रहार केला.

