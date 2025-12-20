CM Yogi Adityanath: गोरखपूरला नव्या ओव्हरब्रिजची भेट! १३७.८३ कोटींच्या प्रकल्पाचे लोकार्पण; सीएम योगींचा विरोधकांवर घणाघात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी गोरखपूरमध्ये १३७.८३ कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या गोरखनाथ ओव्हरब्रिजचे लोकार्पण केले. या कार्यक्रमात त्यांनी आपल्या भाषणातून समाजवादी पक्षाचे नाव न घेता, माफियांसोबतच्या संबंधावरून विरोधकांवर जोरदार शाब्दिक प्रहार केला.."एक जिल्हा, एक माफिया" ते "एक जिल्हा, एक मेडिकल कॉलेज"मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पूर्ववर्ती सरकारवर कडाडून टीका केली, "ज्या लोकांनी राज्याच्या ओळखीवर संकट आणले, तेच आज माफियांसोबत टीव्हीवर फोटोमध्ये दिसत आहेत. त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात माफिया पाळून राज्याला 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' दिला होता," असे मुख्यमंत्री म्हणाले.आजच्या डबल इंजिन सरकारने माफिया संपवून प्रत्येक जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज देण्याचे काम सुरू केले आहे..'बिमारू' राज्यापासून 'रेव्हेन्यू सरप्लस' राज्यापर्यंतचा प्रवासमुख्यमंत्र्यांनी उत्तर प्रदेशातील आर्थिक आणि सामाजिक बदलांचा उल्लेख केला. पूर्वी एका कुटुंबासाठी राज्याचा खजिना रिकामा केला जात असे. आता तोच पैसा रस्ते, मेडिकल कॉलेज, गरिबांचे रेशन, कन्या सुमंगला योजना आणि मोफत गॅस कनेक्शनसाठी वापरला जात आहे. उत्तर प्रदेश आता 'बिमारू' राज्य राहिले नसून 'रेव्हेन्यू सरप्लस' (महसुली अधिक्य) राज्य बनले आहे..गोरखपूरचा कायापालट:८ वर्षांपूर्वीच्या गोरखपूरची आठवण करून देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, पूर्वी गोरखपूरची ओळख आजारपण (मेंदूज्वर), घाण, माफिया आणि विजेची टंचाई अशी होती.आता गोरखपूर आता माफिया, डास आणि आजारांपासून मुक्त झाले आहे. बंद पडलेला खत कारखाना सुरू झाला, एम्स (AIIMS) आले आणि बीआरडी मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक झाले. एकेकाळी गुन्हेगारीचा अड्डा असलेला रामगडताल आज पर्यटनाचे मोठे केंद्र बनले आहे..कनेक्टिव्हिटीमध्ये मोठी सुधारणागोरखनाथ मंदिर मार्गावर रेल्वे क्रॉसिंग १६२ए जवळ हा नवा पूल बांधण्यात आला आहे. यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल. या पुलावर 'व्ह्यू कटर' लावले आहेत, जेणेकरून शेजारच्या घरांची प्रायव्हसी जपली जाईल आणि आवाजाचा त्रास कमी होईल. वाराणसीला जाण्यासाठी पूर्वी ६-८ तास लागायचे, आता केवळ अडीच ते तीन तासांत पोहोचता येते. लखनऊसाठीही लिंक एक्सप्रेसवेमुळे प्रवास सोपा झाला आहे..CM Devendra Fadnavis : विदर्भ, मराठवाड्याच्या प्रश्नांना प्राधान्य; विरोधकांनीही सकारात्मकता दाखविण्याचे आवाहन.खासदार रवी किशन यांची प्रतिक्रियायावेळी खासदार रवी किशन म्हणाले की, मुख्यमंत्री योगींच्या दूरदृष्टीमुळे यूपीमध्ये ४५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक जमिनीवर उतरली असून आणखी १५ लाख कोटींची गुंतवणूक रांगेत आहे. त्यांनी गेल्या ८ वर्षांत ९ लाख तरुणांना सरकारी नोकऱ्या दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.