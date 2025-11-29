युपीच्या या शहरात साकारतेय नवी उद्योग नगरी; रोजगाराचे बंपर ‘पीक’ येणार

उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकार राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करून औद्योगिकीकरणाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याच्या मोठ्या योजनेवर काम करत आहे. याच योजनेअंतर्गत, अनेक दशके मागासलेपणाचा सामना करणाऱ्या गोरखपूरच्या दक्षिणेकडील भागात धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित होत आहे..गोरखपूर लिंक एक्सप्रेसवेच्या उत्कृष्ट रस्ते कनेक्टिव्हिटीमुळे येथे औद्योगिक प्रगतीचे एक नवीन पर्व सुरू होणार आहे, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. अदाणी समूह आणि केयान समूह यांसारख्या मोठ्या गुंतवणूकदारांना जमीन वाटप करण्यापासून या टाउनशिपच्या कामाला सुरुवात झाली आहे..६८७६ एकरात विस्तारधुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप तब्बल ६८७६ एकर परिसरात विकसित होत आहे. गीडाच्या सीईओ (GIDA CEO) अनुज मलिक यांनी सांगितले की, या टाउनशिपमध्ये दोन मोठ्या गुंतवणूकदारांना जमीन आधीच वाटप करण्यात आली आहे, तर एका अन्य मोठ्या गुंतवणूकदारानेही जमीन पसंत केली आहे. भविष्यात हे क्षेत्र नवीन औद्योगिक क्षेत्राचे 'गेटवे' म्हणून ओळखले जाईल..अंबुजा सिमेंट (अदाणी समूह) : या समूहाला अंबुजा सिमेंट युनिटसाठी ४६.६३ एकर जमीन वाटप करण्यात आली आहे.श्रेयश डिस्टिलरी : श्रेयश डिस्टिलरी-एनर्जी लिमिटेडला ६०.४८ एकर जमीन मिळाली आहे.गुंतवणूक आणि रोजगार : या दोन कंपन्यांकडून एकूण ४२०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ६५०० रोजगाराची निर्मिती प्रस्तावित आहे.रिलायन्सचाही रस: याशिवाय, रिलायन्सने ३०० कोटी रुपये खर्चून कॅम्पा कोला कोल्ड्रिंकचे युनिट उभारण्यासाठी सुमारे ५० एकर जमीन पसंत केली आहे..उत्कृष्ट पॅकेजिंगमध्ये ओडीओपी उत्पादने जगभर‘एक जिल्हा एक उत्पाद’ (ODOP) योजनेत निवडलेल्या उत्पादनांना उत्कृष्ट पॅकेजिंगच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर पोहोचवण्यासाठी गोरखपूरच्या जैनपूरमध्ये ३.९१ कोटी रुपये खर्चून राज्यातील पहिले कॉमन फॅसिलिटी सेंटर (CFC) उभारले जाईल. २९ नोव्हेंबर रोजी गीडा दिवसाच्या शुभारंभप्रसंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते या सेंटरचे भूमीपूजन करण्यात आले. मार्चपर्यंत हे सेंटर सुरू होण्याची शक्यता आहे..ओडीओपीअंतर्गत टेराकोटापासून ते 'काळा नमक' तांदळाला जागतिक ओळख मिळाली आहे. याशिवाय, कुशीनगरमधील केळीच्या तंतूपासून (Fibre) तयार होणाऱ्या उत्पादनांनाही चांगली मागणी आहे. या उत्पादनांना चांगल्या पॅकिंगमध्ये उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन स्तरावर खुटहनजवळील जैनपूर गावात सीएफसी सेंटर उघडण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या सेंटरमध्ये गुणवत्ता तपासणी, प्रशिक्षण आणि अनेक सुविधा उपलब्ध असतील..सेंटरशी संबंधित संगीता पांडे यांनी सांगितले की, सुरुवातीला टेराकोटा उत्पादनांना उत्कृष्ट पॅकेजिंगमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले जाईल. त्यानंतर राज्यभरातील ओडीओपी उत्पादनांच्या पॅकेजिंगसाठी तांत्रिक टीम काम करेल. ओडीओपीमध्ये निवडलेली उत्पादने उत्कृष्ट पॅकिंगसह परदेशात पोहोचतील आणि त्यांची विक्री ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरही करता येईल, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत..सहायक आयुक्त उद्योग रोशन आंबेडकर यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी २९ नोव्हेंबर रोजी या सेंटरचे भूमीपूजन केले आहे, ज्यामुळे उत्पादनांची चांगली पॅकेजिंग आणि ब्रँडिंग होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.