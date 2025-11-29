देश

युपीच्या या शहरात साकारतेय नवी उद्योग नगरी; रोजगाराचे बंपर ‘पीक’ येणार

अनेक दशके मागासलेपणाचा सामना करणाऱ्या गोरखपूरच्या दक्षिणेकडील भागात धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकार राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करून औद्योगिकीकरणाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याच्या मोठ्या योजनेवर काम करत आहे. याच योजनेअंतर्गत, अनेक दशके मागासलेपणाचा सामना करणाऱ्या गोरखपूरच्या दक्षिणेकडील भागात धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित होत आहे.

