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Gorakhpur Murder Case : एआयच्या मदतीने चिमुकल्याची हत्या! बिश्नोई गँगच्या नावाने १९९ रुपयांत सिमकार्ड खरेदी; कसा रचला भयानक कट?

एआय टूल्समधून गुन्हेगारी टोळ्यांची माहिती, १९९ रुपयांत कंबोडियाचा व्हर्च्युअल नंबर, बनावट खाते तयार करून १ कोटींच्या खंडणीचा डाव; संगणक शिक्षकाने चिमुकल्याचा जीव घेतल्याने गोरखपूर हादरले
Gorakhpur Murder Case

Gorakhpur Murder Case

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरच्या खजनी परिसरात १० वर्षीय वैभव वर्माच्या अपहरण आणि हत्या प्रकरणाने खळबळ उडाली आहे. सराफा व्यावसायिक हनुमान वर्मा यांच्या मुलाच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी त्याच परिसरात राहणाऱ्या संगणक शिक्षक सर्वेश भट्ट याला अटक केली आहे. पोलिसांच्या तपासात आरोपीने एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्ह्याचा कट आखल्याचे समोर आले आहे.

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