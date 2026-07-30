Gorakhpur Murder Case : एआयच्या मदतीने चिमुकल्याची हत्या! बिश्नोई गँगच्या नावाने १९९ रुपयांत सिमकार्ड खरेदी; कसा रचला भयानक कट?

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरच्या खजनी परिसरात १० वर्षीय वैभव वर्माच्या अपहरण आणि हत्या प्रकरणाने खळबळ उडाली आहे. सराफा व्यावसायिक हनुमान वर्मा यांच्या मुलाच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी त्याच परिसरात राहणाऱ्या संगणक शिक्षक सर्वेश भट्ट याला अटक केली आहे. पोलिसांच्या तपासात आरोपीने एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्ह्याचा कट आखल्याचे समोर आले आहे..एआयच्या मदतीने गुन्ह्याची माहिती घेतलीदक्षिण गोरखपूरचे एसपी दिनेश पुरी आणि एसएसपी डॉ. कौस्तुभ यांच्या माहितीनुसार, आरोपीने एआय टूलच्या माध्यमातून गुन्हेगारी टोळ्यांच्या कामकाजाबाबत माहिती मिळवली. लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या नावाचा वापर करून खंडणी कशी मागितली जाते, खंडणीची रक्कम कशी वसूल केली जाते आणि सायनाईड विषाचा परिणाम काय होतो, यासंबंधीची माहिती त्याने एआयच्या माध्यमातून मिळवल्याचे पोलिसांनी सांगितले.यानंतर आरोपीने इंटरनेटवरून अवघ्या ₹१९९ मध्ये कंबोडियाचा व्हर्च्युअल मोबाइल नंबर खरेदी केला. या नंबरवर व्हॉट्सॲप खाते तयार करून त्यातून सराफा व्यावसायिकाला संदेश पाठवण्याची तयारी केली होती. कुटुंबाकडून १ कोटी रुपयांची खंडणी मागण्याचा त्याचा कट होता. त्यासाठी त्याने बनावट बँक खातेही तयार ठेवले होते..शाळेतून आल्यानंतर वैभव बेपत्तासोमवारी दुपारी शाळेतून घरी आल्यानंतर वैभव सायकल घेऊन बाहेर पडला. काही वेळाने त्याची सायकल आणि चप्पल बेवारस अवस्थेत आढळून आल्याने कुटुंबीयांना संशय आला. त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली.त्यानंतर पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली. फुटेजमध्ये वैभवच्या मागे शेजारी राहणारा संगणक शिक्षक सर्वेश भट्ट जाताना दिसला. या धाग्यावरून पोलिसांनी सर्वेशला ताब्यात घेत त्याची चौकशी केली..बेसमेंटमध्ये सापडला वैभवचा मृतदेहचौकशीदरम्यान पोलिसांनी सर्वेशच्या घराची झडती घेतली. घराच्या बेसमेंटमध्ये वैभवचा मृतदेह छिन्नविछिन्न अवस्थेत आढळून आला. त्यानंतर पोलिसांनी सर्वेशला अटक केली.आरोपीच्या मोबाइलची तपासणी केल्यानंतर त्याच्या एआयशी संबंधित शोध आणि डिजिटल व्यवहारांचीही माहिती पोलिसांच्या हाती लागली. या सर्व डिजिटल पुराव्यांचा तपास सुरू आहे..हत्येच्या निषेधार्थ खजनी बाजार बंद; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोकोवैभवच्या हत्येची बातमी परिसरात पसरताच खजनी बाजारात संतापाची लाट उसळली. संतप्त व्यापारी आणि ग्रामस्थांनी मुख्य रस्ता रोखून धरला आणि खजनी पोलीस ठाण्याला घेराव घातला.आरोपीचा एनकाउंटर करावा, त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवावा आणि प्रकरणाचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावा, अशा मागण्या आंदोलकांनी केल्या.प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन डीएम दीपक मीना आणि एसएसपी डॉ. कौस्तुभ अतिरिक्त पोलीस दलासह घटनास्थळी पोहोचले. सुमारे चार तास आंदोलन सुरू होते. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर आंदोलकांनी रास्ता रोको मागे घेतला आणि वाहतूक सुरळीत झाली..डिजिटल पुराव्यांची तपासणी सुरूघटनेनंतर परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. आरोपीच्या मोबाइलमधील माहिती, एआय टूलचा वापर, व्हर्च्युअल नंबर, व्हॉट्सॲप खाते, बँक खाते आणि इतर डिजिटल पुराव्यांची पोलिसांकडून सखोल तपासणी सुरू आहे.एआयचा वापर करून गुन्ह्याची तयारी, बनावट ओळखीतून खंडणीचा कट आणि त्यानंतर चिमुकल्याची हत्या या घटनाक्रमामुळे गोरखपूरमधील हे प्रकरण अत्यंत गंभीर बनले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.