CM Yogi Adityanath: सीएम योगींची गोरखपूरला 'सायन्स म्युझियम'ची भेट; ७५ कोटींच्या प्रकल्पातून 'त्रिवेणी' विज्ञानदर्शन!

गोरखपूर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्प २०२५-२६ अंतर्गत गोरखपूर शहराला एक अद्भुत अशी विज्ञान संग्रहालयाची (Science Museum) भेट दिली आहे. सुमारे ७५ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या या संग्रहालयाच्या बांधकामाला नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. गोरखपूर विद्यापीठाच्या चौकाजवळ, एकूण २.५० एकर जागेवर हे संग्रहालय साकारणार आहे..अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर'स्टेट ऑफ द आर्ट' तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेला हा अनोखा प्रकल्प असेल. यामध्ये भूगर्भशास्त्र (Geo), अंतराळ (Space) आणि जलीय विज्ञान (Aquatic Science) या तीन प्रमुख विषयांवर आधारित स्वतंत्र विभाग (म्युझियम) तयार केले जातील. सी अँड डी एस युनिट १९ ला या बांधकामाची जबाबदारी मिळाली आहे. प्रोजेक्ट मॅनेजर लक्ष्मी प्रसाद आणि स्थानिक अभियंता रमेश विश्वकर्मा यांनी सांगितले की, वास्तुविशारदांकडून (Architect) या संग्रहालयाची थ्री-डी डिझाइन आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यात आला आहे..नगर निगमचे मुख्य अभियंता अमित शर्मा यांनी लवकरच शासन निर्णय (शासनादेश) जारी होईल आणि त्यानंतर बांधकामासाठी निविदा (Tender) प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी माहिती दिली. या प्रकल्पाच्या खर्चापैकी ७५ टक्के रक्कम स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून, १५ टक्के रक्कम नगर निगम आणि उर्वरित १० टक्के रक्कम निवडलेली कंपनी खर्च करेल..संग्रहालयाची खास वैशिष्ट्ये१. जिओ सायन्स म्युझियम (भूगर्भ विज्ञान संग्रहालय): येथे ज्वालामुखी, उल्कापिंड (Meteors) आणि चुंबकीय क्षेत्र यांसारख्या नैसर्गिक घटना मनोरंजक पद्धतीने दाखवल्या जातील. याशिवाय, अंटार्क्टिकाचे खडक, हिमालयातील जीवाश्म, डायनासोरची अंडी आणि जपानी ज्वालामुखीचे खडक यांसारखे दुर्मिळ नमुने प्रदर्शित केले जातील. जीवाश्मांद्वारे जीवनाचा विकास, प्रजातींचा लोप आणि पर्यावरण प्रणाली (Ecosystem) याची माहिती दिली जाईल. मल्टीमीडिया, लाईट इफेक्ट्स आणि मॉड्यूल्समुळे भूगर्भशास्त्र शिकण्याचा अनुभव अधिक प्रभावी होईल. हे संग्रहालय विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी आदर्श शिक्षण केंद्र बनेल..२. स्पेस सायन्स म्युझियम (अंतराळ विज्ञान संग्रहालय): या विभागात अंतराळ विज्ञान, ग्रह, उपग्रह आणि अंतराळ मोहिमा रंजक पद्धतीने सादर केल्या जातील. पीएसएलव्ही (PSLV) आणि जीएसएलव्ही (GSLV) यांसारख्या रॉकेटचे मॉडेल, अपोलो ११ आणि चांद्रयान यांसारख्या भारतीय व आंतरराष्ट्रीय मोहिमांची माहिती येथे मिळेल. थ्री-डी (3D) चित्रपटांद्वारे ब्रह्मांड, ब्लॅक होल (Black Hole) आणि ताऱ्यांच्या हालचालींचा अनुभव घेता येईल. मुलांना अंतराळ मोहीम सिम्युलेशन, अंतराळ यान उडवणे आणि शून्य गुरुत्वाकर्षण (Zero Gravity) यांसारखे इंटरएक्टिव्ह गेम्स खेळण्याची योजना आहे..३. एक्वेटिक सायन्स म्युझियम (जलीय विज्ञान संग्रहालय): येथे जलचर प्राणी, समुद्री विज्ञान आणि जलीय पर्यावरण प्रणालीची माहिती वैज्ञानिक आणि मनोरंजक पद्धतीने दिली जाईल. एक्वैरियम टँक्समध्ये विविध मासे, कासव, समुद्री घोडे आणि जेलीफिश यांसारखे जीव प्रदर्शित केले जातील. गंगा नदीसारख्या नद्यांची जैवविविधता आणि समुद्री पर्यावरणाचे महत्त्वही दर्शवले जाईल. डिजिटल स्क्रीन, ३डी मॉडेल आणि एआर/व्हीआर तंत्रज्ञानाद्वारे प्लास्टिक प्रदूषण, हवामान बदल आणि नामशेष होत असलेल्या प्रजातींचे संरक्षण याबद्दल माहिती दिली जाईल..तंत्रज्ञानातून परिवर्तन.अप्पर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा यांनी माहिती दिली की, राज्य स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत विद्यापीठ चौकाजवळ हे अत्याधुनिक विज्ञान संग्रहालय उभारले जाईल. या प्रकल्पाला शासनाच्या स्तरावर मंजुरी मिळाली असून, शासन आदेश जारी होताच पुढील कार्यवाही सुरू होईल..