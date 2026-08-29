From Cow Dung to Clean Fuel: एलपीजीच्या वाढत्या खर्चाला गावकऱ्यांचा देसी जुगाड; ११० महिलांच्या घरात बायोगॅस, शेणापासून गॅस अन् खत

एलपीजीच्या वाढत्या खर्चामुळे ग्रामीण कुटुंबांसमोर निर्माण झालेल्या अडचणींवर गोरखपूर परिसरातील महिलांनी पर्यावरणपूरक उपाय शोधला आहे. ‘आजीविका मिशन’शी जोडलेल्या बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्युसर्स ऑर्गनायझेशन (MPO) मधील ११० महिलांच्या घरांमध्ये बायोगॅस प्लांट उभारण्यात आले आहेत..शेणापासून गॅस, उरलेल्या स्लरीपासून खतनॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या (NDDB) सहकार्याने उभारलेल्या या बायोगॅस प्लांटमध्ये गुरांच्या शेणाचा वापर करून स्वयंपाकासाठी गॅस तयार केला जातो. त्यामुळे महिलांना एलपीजी सिलिंडरवरील खर्च आणि अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होत आहे.विशेष म्हणजे बायोगॅस तयार झाल्यानंतर उरलेली स्लरी सेंद्रिय खत म्हणून शेतीसाठी वापरता येते. त्यामुळे एका प्लांटमधून इंधनाची बचत आणि शेतीसाठी खत, असे दुहेरी फायदे मिळत आहेत..दूध विक्रीतून उत्पन्न, शेणापासून इंधनभटहट, भरोहिया आणि गोला परिसरातील महिला दुग्ध व्यवसायाशी जोडलेल्या आहेत. त्या आपल्या गुरांचे दूध डेअरी प्रोडक्शन हाऊसला विकून उत्पन्न मिळवतात. त्याच गुरांच्या शेणाचा वापर बायोगॅस निर्मितीसाठी केला जात असल्याने दूध विक्रीतून कमाई आणि स्वयंपाकाच्या इंधनाची बचत, असा दुहेरी आर्थिक फायदा त्यांना होत आहे..इतर जिल्ह्यांतही मॉडेल विस्तारण्याची तयारीMPO चे सीईओ धनराज सहानी यांच्या मते, हा उपक्रम ग्रामीण महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासोबतच स्वच्छ ऊर्जा आणि पर्यावरण संवर्धनालाही चालना देतो.या उपक्रमाची दखल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही घेतली असून, राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये मिल्क प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून बायोगॅस तंत्रज्ञानाचा विस्तार करण्यावर भर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.