MP Tourism: फक्त एका महिन्यासाठी सरकारकडून विशेष सूट! 'या' ९ निसर्गरम्य गावांना आजच द्या भेट; वाचा संपूर्ण प्लॅनिंग

कडक उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये जर तुम्ही कुठेतरी स्वस्त आणि मस्त ठिकाणी फिरण्याचा विचार करत असाल, तर पर्यटकांसाठी एक अतिशय आनंदाची आणि खिशाला परवडणारी बातमी समोर आली आहे. .छिंदवाडा आणि पांढुर्णा जिल्ह्यातील पर्यटकांना पुढील एक महिन्यासाठी अत्यंत किफायतशीर आणि कमी दरामध्ये ग्रामीण पर्यटनाचा (Rural Tourism) आनंद घेता येणार आहे. येथील जिल्हा पुरातत्व, पर्यटन व संस्कृती परिषद आणि मध्य प्रदेश टूरिझम बोर्ड यांनी संयुक्तपणे पर्यटकांसाठी एक विशेष 'समर ऑफर' (मासिक सवलत योजना) जाहीर केली आहे..जिल्हाधिकारी श्री. हरेंद्र नारायण आणि जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अग्रिम कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना तयार करण्यात आली आहे. आज २० मे ते २० जून २०२६ या कालावधीत पर्यटकांना या विशेष योजनेचा लाभ घेता येईल.या मोहिमेचा मुख्य उद्देश पर्यटकांना शहरी गजबजाटापासून दूर नेऊन अस्सल ग्रामीण जीवनशैलीचा अनुभव देणे हा आहे. या एका महिन्याच्या कालावधीत पर्यटकांना अतिशय कमी दरात गावातील पारंपरिक घरांमध्ये म्हणजेच 'होम स्टे'मध्ये (Home Stay) राहण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल, तसेच त्यांना गावातील अस्सल आणि स्वादिष्ट घरगुती भोजनाचाही आस्वाद घेता येईल..मध्य प्रदेश टूरिझम बोर्डाने विकसित केलेल्या विशेष पर्यटन गावांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध असणार आहे. यामध्ये सावरवानी, चोपना, धुसावानी, चिमटीपूर, काजरा, गुमतरा, देवगढ, विजाढाना आणि घटलिंगा या ९ प्रमुख पर्यटन गावांचा समावेश आहे..या सर्व गावांमध्ये पर्यटकांचे स्वागत करण्यासाठी आणि त्यांना सर्वोत्तम सेवा देण्यासाठी होम स्टे पूर्णपणे सज्ज करण्यात आले आहेत.आज पासून सुरू झालेली ही योजना निसर्गप्रेमी आणि सहलीचे नियोजन करणाऱ्या कुटुंबांसाठी एक सुवर्णसंधी ठरत आहे. यामुळे केवळ पर्यटकांचा फिरण्याचा खर्च कमी होणार नाही, तर ग्रामीण भागातील स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळून तिथल्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा हातभार लागणार आहे.तुम्हीही या उन्हाळ्यात काहीतरी वेगळा आणि शांततेचा अनुभव घेऊ इच्छित असाल, तर मध्य प्रदेशच्या या सुंदर गावांना नक्की भेट द्या.