Temple Gold: सरकार मंदिरांमधील सोने जप्त करण्याच्या तयारीत आहे का? जाणून घ्या सत्य काय?

देशभरातील मंदिरे आणि धार्मिक संस्थांमधील सोन्याच्या मुद्रीकरणाबाबत सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात अफवा पसरत आहेत. काही पोस्ट्समध्ये सरकार मंदिरांमधील सोने जप्त करून ते राष्ट्रीय साठ्यात समाविष्ट करण्याच्या तयारीत असल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच, मंदिरांकडील सोन्याच्या बदल्यात गोल्ड बॉण्ड्स देण्याची योजना सुरू होणार असल्याच्याही चर्चा रंगल्या. मात्र, केंद्र सरकारने मंगळवारी हे सर्व दावे स्पष्टपणे फेटाळून लावले.."स्ट्रॅटेजिक गोल्ड रिझर्व्ह"चा दावा खोटाअलीकडे सोशल मीडियावर आणि काही अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला की, मंदिरांच्या गोपुरांवर, दरवाज्यांवर आणि इतर वास्तूंवरील सोन्याचा मुलामा भारताच्या सामरिक सुवर्ण साठ्यात समाविष्ट केला जाणार आहे. इराणशी संबंधित युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सरकार लष्कराच्या मदतीने मंदिरांवर नियंत्रण मिळवू शकते, अशाही अफवा पसरवल्या गेल्या.टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, सरकारने हे सर्व आरोप खोटे, दिशाभूल करणारे आणि पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले आहे. मंदिर विश्वस्त संस्था किंवा इतर कोणत्याही धार्मिक संस्थेकडील सोन्याचे मुद्रीकरण करण्यासंदर्भात सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले..जनतेला सरकारचे महत्त्वाचे आवाहनअफवांची साखळी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नागरिकांना विशेष आवाहन केले आहे. कोणत्याही अप्रमाणित माहितीवर विश्वास ठेवू नये आणि ती पुढे पाठवू नये, असे सरकारने म्हटले आहे. पडताळणी न केलेली माहिती शेअर केल्याने समाजात अनावश्यक गोंधळ निर्माण होतो आणि जनतेची दिशाभूल होते, असेही सरकारने स्पष्ट केले.सरकारी योजना किंवा धोरणांबाबतची माहिती केवळ अधिकृत प्रसिद्धीपत्रके, सरकारी वेबसाइट्स आणि प्रमाणित माध्यमांद्वारेच जाहीर केली जाईल. त्यामुळे नागरिकांनी केवळ अधिकृत स्रोतांवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..आर्थिक परिस्थिती आणि अफवांचे मूळया संपूर्ण वादामागे सध्याची आर्थिक परिस्थिती कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे. इराणशी सुरू असलेल्या संघर्षामुळे आणि जागतिक आर्थिक दबावामुळे भारतीय रुपयावर ताण वाढला आहे. परकीय चलन साठा टिकवण्यासाठी आणि चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना अनावश्यक सोन्याची खरेदी टाळण्याचे, पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याचे आणि परदेशी प्रवास मर्यादित ठेवण्याचे आवाहन केले होते.यानंतर इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) ने सरकारला एक प्रस्ताव दिला. देशातील मंदिर ट्रस्ट्सच्या लॉकरमध्ये पडून असलेले सुमारे १,००० टन 'निष्क्रिय सोने' सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेंतर्गत बाजारात आणावे, जेणेकरून परदेशातून सोन्याची आयात कमी होईल, अशी सूचना करण्यात आली. मात्र, या प्रस्तावाचा चुकीचा अर्थ लावून सोशल मीडियावर सरकार मंदिरांमधील सोने जप्त करणार असल्याच्या अफवा पसरल्या..अर्थ मंत्रालयाचा ठाम नकारसोशल मीडियावरील चर्चेत मंदिरांच्या वास्तूंवरील सोन्याचा मुलामादेखील सामरिक सुवर्ण साठ्यात समाविष्ट केला जाणार असल्याचा दावा करण्यात आला. यावर अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी स्पष्ट भूमिका मांडली. सर्व दावे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि पूर्णपणे आधारहीन असल्याचे सांगत, कोणत्याही धार्मिक संस्थेच्या सोन्याचे मुद्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.सरकारने पुन्हा एकदा सांगितले की, धार्मिक स्थळांशी संबंधित कोणत्याही विषयावर अत्यंत संवेदनशीलतेने निर्णय घेतले जातील आणि अफवांवर आधारित कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.