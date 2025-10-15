Government Employee: 'या' चार राज्यांनी वाढवला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार; महाराष्ट्र सरकार कधी घेणार निर्णय?

DA Hike: दिवाळीपूर्वी काही राज्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना खुशखबर दिली आहे. झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारांनी कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्ती वेतनधाराकांचा महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. .झारखंडमध्ये ३ टक्के वाढझारखंड सरकारने मंगळवारी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा डीए तीन टक्के वाढवून ५८ टक्के केला आहे. निवृत्ती वेतनधारकांसाठी डीआर ५८ टक्के करण्यात आलेला आहे. यापूर्वी महागाई भत्ता वेतनाच्या ५५ टक्के होता. ही वाढ १ जुलैच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने होईल. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. झारखंड सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील तीन लाख कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना लाभ होईल..Who is Devang Dave: कोण आहेत देवांग दवे? विजय वडेट्टीवारांनी काय आरोप केले? निवडणूकीपूर्वी भाजप अडचणीत येणार?.मध्य प्रदेशात दोन टक्के वाढमध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या मंत्रिमंडळाने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी डीए आणि डीआरमध्ये दोन टक्के वाढ केली आहे.उत्तराखंडमध्ये ३ टक्के वाढमुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या सरकारने दिवाळीपूर्वी राज्य कर्मचाऱ्यांना भेट दिली आहे. सरकारने डीए आणि डीआरमध्ये ३ टक्के वाढ केली. त्यामुळे राज्यात महागाई भत्ता ५५ टक्क्यांवरुन ५८ टक्के झाला आहे. ही वाढदेखील १ जुलैपासून गृहीत धरली जाईल. राज्यातल्या अडीच लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल..Dhananjay Munde: ''संतोष देशमुख माहितंय ना? आम्ही काहीही करु शकतो...'', धनंजय मुंडे समर्थकाची महेश डोंगरेंना धमकी.हिमाचल प्रदेशातही ३ टक्के वाढमुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु यांच्या सरकारने दिवाळीपूर्वी राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी डीए तीन टक्के वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोबत एप्रिल ते सप्टेंबरपर्यंचा एरियर दिवाळीपूर्वी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.केंद्र सरकारने महागाई भत्ता वाढवल्यानंतर राज्याची सरकारं आपापल्या सोयीने निर्णय घेत असतात. मात्र अद्याप महाराष्ट्र सरकारने महागाई भत्ता वाढवलेला नाही. राज्य सरकारी कर्मचारी सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.