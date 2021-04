ब्रेकिंग : देशात 'रेमेडीसिव्हीर'चा प्रचंड तुटवडा; अखेर केंद्राकडून निर्यातीवर बंदी

नवी दिल्ली : देशात सध्या कोरोना व्हायरसने पुन्हा एकदा धुमाकूळ घालायला सुरूवात केली आहे. महाराष्ट्र राज्यात तर कोरोनाचा हाहाकार पहायला मिळतो आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाच्या रुग्णांसाठी संजीवनी ठरलेले रेमेडीसिव्हीर या औषधाची मागणी सध्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. पण या औषधाच्या वाढत्या मागणीमुळे त्याचा तुटवडा जाणवत असून अनेक ठिकाणी या औषधासाठी रांगाच्या रांगा लागत असल्याची परिस्थिती आहे. या औषधावाचून अनेक रुग्णांचा प्राण जात असल्याच्या घटना घडत आहेत. प्राप्त परिस्थितीत देशाला या औषधाची गरज सर्वांत जास्त आहे. हे लक्षात घेता केंद्र सरकारने आता रेमेडेसिव्हीर औषधाची परदेशातील निर्यात थांबवली आहे. देशातील परिस्थिती जोवर सुधारत नाही तोवर या इंजेक्शनच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

Export of injection Remdesivir and Remdesivir Active Pharmaceutical Ingredients (API) prohibited till the COVID19 situation in the country improves: Government of India pic.twitter.com/KLENjzTNyn

रेमडेसिव्हीरच्या देशातील सर्व उत्पादकांनी त्यांच्या वेबसाइटवर, त्यांच्या स्टॉकिस्ट / वितरकांचे तपशील देण्याचा सल्ला दिला आहे, जेणेकरुन हे औषध मिळण्यात सहजता यावी. ड्रग्ज इन्स्पेटक्टर आणि इतर अधिकाऱ्यांना साठे पडताळणीचे आदेश दिले गेले आहेत. तसेच त्याच्या काळ्याबाजारास आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश केंद्राने दिले आहेत.

There is a potential of a further increase in demand for Remdesivir injection in the coming days. Department of Pharmaceuticals has been in contact with domestic manufacturers to ramp up the production of Remdesivir: Government of India

