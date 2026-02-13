देश

Grain Export: शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय! गहू-साखर निर्यातीला सरकारकडून मंजुरी; कृषी निर्यातीत नवा अध्याय

India Wheat And Sugar Export News: सरकारने २.५ दशलक्ष टन गहू आणि ०.५ दशलक्ष टन साखर निर्यातीला मान्यता दिली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत संतुलन राखावे यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
भारत सरकारने २.५ दशलक्ष मेट्रिक टन गहू आणि अतिरिक्त ०.५ दशलक्ष टन साखर निर्यातीला मान्यता दिली आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश म्हणून भारताचा हा निर्णय शेतकऱ्यांना चांगल्या किमती मिळवून देणे आणि देशांतर्गत बाजारपेठ संतुलित राखणे या उद्देशाने आहे. सध्याचा साठा, किंमती आणि पुरवठ्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

