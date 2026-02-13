Grain Export: शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय! गहू-साखर निर्यातीला सरकारकडून मंजुरी; कृषी निर्यातीत नवा अध्याय

भारत सरकारने २.५ दशलक्ष मेट्रिक टन गहू आणि अतिरिक्त ०.५ दशलक्ष टन साखर निर्यातीला मान्यता दिली आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश म्हणून भारताचा हा निर्णय शेतकऱ्यांना चांगल्या किमती मिळवून देणे आणि देशांतर्गत बाजारपेठ संतुलित राखणे या उद्देशाने आहे. सध्याचा साठा, किंमती आणि पुरवठ्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे..गेल्या महिन्यात सरकारने ५,००,००० टन गव्हाचे पीठ आणि इतर गहू उत्पादनांच्या निर्यातीला परवानगी दिली. यापूर्वी नोव्हेंबरमध्ये, १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन हंगामासाठी १.५ दशलक्ष टन साखरेच्या निर्यातीला मान्यता देण्यात आली होती. सरकारचा असा विश्वास आहे की, निर्यातीमुळे शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळेल आणि बाजार संतुलन राखता येईल. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की भारतीय गव्हाचे दर आंतरराष्ट्रीय किमतींपेक्षा जास्त आहेत. .RBI Rule: वसुली एजंट्सचे कर्जदाराशी गैरवर्तन सहन केले जाणार नाही; बँका आणि एजंटना इशारा, RBI कडून नवे नियम जारी.भारतीय गहू सुमारे $२८० प्रति टन (FOB) दराने उपलब्ध आहे, तर अर्जेंटिनाचा गहू सुमारे $२०० प्रति टन दराने उपलब्ध आहे. बांगलादेशसारखे खरेदीदार देश सुमारे $२६० प्रति टन (CFR) दराने चांगल्या दर्जाचे गहू खरेदी करत आहेत. निर्यातीचे लक्ष्य गाठणे आव्हानात्मक असू शकते. भारताने २०२२ मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती, जी २०२३ आणि २०२४ मध्ये तीव्र उष्णतेमुळे वाढवण्यात आली होती. त्यावेळी पिकाचे नुकसान झाले होते आणि देशांतर्गत किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या..Valentine's Day Special: आर्थिक सुसंवाद - प्रत्येक जोडप्याने आवर्जून करायलाच हव्यात अशा ५ गोष्टी.२०२५ मध्ये अनुकूल हवामान, सुधारित बियाणे आणि सलग दोन चांगले मान्सून यामुळे उत्पादनात लक्षणीय सुधारणा झाली. २०२५ मध्ये, देशात विक्रमी ११७.९ दशलक्ष मेट्रिक टन गव्हाचे उत्पादन झाले. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की यावर्षी, चांगले पीक आणि पुरेसा साठा असल्याने, निर्यातीचा निर्णय शेतकरी आणि बाजारपेठ दोघांसाठीही सकारात्मक ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.