कोरोनामुक्त झाल्यानंतर कधी घ्यावी लस? सरकारी समितीनं दिलं उत्तर

By

नवी दिल्ली : कोरोना लसीचा तुटवडा देशभरात निर्माण झाला. यासाठी राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार समिती (NTAGI) गठीत करण्यात आली होती. या समितीने काही शिफारसी केल्या आहेत. त्याची चर्चा सगळीकडे सुरू झाली आहे. कोविशिल्डच्या (Covishield) दोन डोसमधील फरक हा १२ ते १६ आठवड्यांपर्यंत वाढविला गेला पाहिजे आणि कोरोना पॉझिटिव्ह (Covid-19 positive) लोकांनी बरे झाल्यानंतर ६ महिन्यांनी लस घ्यावी, असे एनटीएजीआयने नमूद केलं आहे. (Government Panel Recommends that 12 to 16 Week Gap For Covishield Doses)

तसेच गर्भवती महिलांना कोरोना लस घेण्याचा पर्याय दिला जाऊ शकतो आणि प्रसुतिनंतर स्तनपान करणाऱ्या महिलांना कोणत्याही वेळी लस दिली जाऊ शकते. कोरोनामुक्त झालेल्या व्यक्तींनी रिकव्हरीनंतर सहा महिन्यांपर्यंत कोरोना लसीकरण टाळावे, असे एनटीएजीआयने म्हटले आहे.

हेही वाचा: UPSC पूर्व परीक्षा पुढे ढकलली

डॉक्टर म्हणतात...

एनटीएजीआयच्या शिफारसीपूर्वी डॉक्टरांनी कोरोनामुक्तांसाठी एक सल्ला दिला होता. कोरोनामुक्त व्यक्ती रिकव्हरीनंतर तीन महिन्यांनी लसीकरण करावे, असे डॉक्टरांचे म्हणणे होते. सीडीसी यूएसच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, कोरोनामुक्त झाल्यापासून ९० दिवसांनी लसीकरण करण्याची शिफारस केला होती. ज्यात अद्यापपर्यंत कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत.

हेही वाचा: रिषभ पंत टीम इंडियाचा कॅप्टन होईल : सुनील गावसकर

१२ ते १६ आठवड्यांचे अंतर

कोविशिल्डच्या दोन डोस दरम्यान १२ ते १६ आठवड्यांचे अंतर राखण्याबाबतची शिफारस एनटीएजीआयने केली आहे. सध्या कोविशिल्डच्या दोन डोस दरम्यान चार ते आठ आठवड्यांचे अंतर राखण्यात येत आहे. समितीने कोवॅक्सिनच्या डोसबाबत कोणताही बदल सुचविलेला नाही. एनटीएजीआय समितीच्या शिफारसी आता राष्ट्रीय विशेषज्ञांच्या गटाकडे पाठविल्या जाणार आहेत.

हेही वाचा: दिल्लीचा ऑक्सिजन इतर राज्यांना द्या; मनीष सिसोदिया असं का म्हणाले?

दुसरा डोस उशिरा दिल्याने कमी होऊ शकतो मृत्यूदर

नव्या अभ्यासात असा दावा करण्यात आला आहे की, कोरोना लसीचा दुसरा डोस उशिरा दिल्यास कोरोना संसर्गामुळे होणारे मृत्यू कमी होतील. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ६५ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या नागरिकांनी याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. परिस्थिती अनुकूल असल्यास या सर्व गोष्टी काम करू शकतात. कारण ही पण एक शक्यता आहे.

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.