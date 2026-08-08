Madhya Pradesh School: सरकारी शाळेत दाखवला ‘A’ रेटेड चित्रपट ; धुरंधर शिक्षकाचे झाले निलंबन, video viral

मध्य प्रदेश येथील मैहर जिल्ह्यातील एका सरकारी शाळेत विद्यार्थ्यांना प्रौढांसाठी प्रमाणित केलेला ‘A’ रेटेड चित्रपट दाखवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी शालेय शिक्षण विभागाने संबंधित अतिथी शिक्षकाला निलंबित केले असून विभागीय चौकशी सुरू केली आहे..डिजिटल क्लासरुममध्ये चित्रपट दाखवलाही घटना ३१ जुलै रोजी कत्था ग्रामपंचायत हायस्कूलमध्ये घडली. शाळेच्या डिजिटल क्लासरुममधील एलईडी स्क्रीनवर विद्यार्थी चित्रपट पाहत असल्याचे काही ग्रामस्थांच्या लक्षात आले. त्यांनी या प्रकाराचा व्हिडिओ तयार करून २ ऑगस्ट रोजी सोशल मीडियावर टाकला. त्यानंतर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला..शिक्षकावर तातडीने कारवाईव्हिडिओ समोर आल्यानंतर शिक्षण विभागाने प्रकरणाची चौकशी केली. संबंधित अतिथी शिक्षकाला तात्काळ निलंबित करण्यात आले. त्याच्याविरोधात विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.जिल्हा शिक्षण अधिकारी सलोनी शर्मा यांनी सांगितले की, शिक्षकाने चित्रपटाची क्लिप चुकून सुरू झाल्याचा दावा केला होता. मात्र, उपलब्ध व्हिडिओच्या आधारे हा प्रकार जाणूनबुजून घडल्याचे दिसून येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..Husband Killed Wife: २० वर्षीय पत्नी सतत रील बनवत बसायची, हत्येनंतर मृतदेह बेडशिटमध्ये गुंडाळून पती पसार, १० महिन्यांपूर्वी प्रेमविवाह.डिजिटल क्लासरुमच्या देखरेखीवर प्रश्नअल्पवयीन विद्यार्थ्यांना ‘A’ प्रमाणपत्र असलेला चित्रपट दाखवणे हे शाळेच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन आहे. या घटनेनंतर शाळांमधील डिजिटल क्लासरुममध्ये कोणता कंटेंट दाखवला जातो, यावर देखरेख कशी केली जाते, तसेच शिक्षकांना डिजिटल साधनांच्या वापराबाबत योग्य प्रशिक्षण दिले जाते का, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर शिक्षकावर पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.