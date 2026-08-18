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Government Schools: फोटो व्हिडिओ काढण्यास बंदी, सरकारी शाळेत प्रवेशावर निर्बंध; CJP च्या मोहिमेनंतर निर्णय

CJP Campaign Leads To New Restrictions In Government Schools: राजस्थान सरकारचा आदेश; मुख्याध्यापकांची लेखी परवानगीशिवाय शाळांमध्ये प्रवेश, फोटो-व्हिडिओ पूर्णपणे बंद
Photo Video Recording Banned In Government Schools Entry Restrictions Introduced After CJP Campaign Raises Concerns

Photo Video Recording Banned In Government Schools Entry Restrictions Introduced After CJP Campaign Raises Concerns

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जयपूर : राजस्थान सरकारने मुख्याध्यापकांच्या परवानगीशिवाय बाहेरच्या व्यक्तींच्या सरकारी शाळांमध्ये प्रवेशावर निर्बंध घातले आहेत. लेखी परवानगीशिवाय शाळांच्या आवारामध्ये छायाचित्रे काढणे, चित्रीकरण करण्यास बंदी घातली आहे. कॉक्रोच जनता पक्षाने (सीजेपी) राज्यातील शाळांची पाहणी करण्याचे जाहीर केल्यानंतर, सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

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