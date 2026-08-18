Government Schools: फोटो व्हिडिओ काढण्यास बंदी, सरकारी शाळेत प्रवेशावर निर्बंध; CJP च्या मोहिमेनंतर निर्णय

जयपूर : राजस्थान सरकारने मुख्याध्यापकांच्या परवानगीशिवाय बाहेरच्या व्यक्तींच्या सरकारी शाळांमध्ये प्रवेशावर निर्बंध घातले आहेत. लेखी परवानगीशिवाय शाळांच्या आवारामध्ये छायाचित्रे काढणे, चित्रीकरण करण्यास बंदी घातली आहे. कॉक्रोच जनता पक्षाने (सीजेपी) राज्यातील शाळांची पाहणी करण्याचे जाहीर केल्यानंतर, सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .राजस्थानातील सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. अनेक ठिकाणी शिक्षकांची कमतरता असून, मूलभूत सुविधांचीही वानवा आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कॉक्रोच जनता पक्षाचे सहसंयोजक आशुतोष रांका यांनी दुरवस्था झालेल्या शाळांना भेटी देणार असल्याचे रविवारी सकाळी सोशल मीडियावर जाहीर केले होते. त्यानंतर, राज्य सरकारने रविवारी सायंकाळी आदेश काढत खासगी व्यक्तींच्या शाळांमधील प्रवेशांवर बंदी घातली आहे..रांका यांनी म्हटले की ‘मला जयपूर, अजमेर, बारमेर, कोटा अशा शहरांमधून शाळांच्या पाहणीसाठी विनंती करण्यात आली आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये मी या शाळांना भेट देणार आहे.’ त्यानंतर काही तासांमध्येच माध्यमिक शिक्षण संचालक ललितकुमार यांनी पत्रक काढत खासगी व्यक्तींच्या प्रवेशावर निर्बंध आणले आहेत..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.या आदेशानुसार बाहेरून येणाऱ्या व्यक्ती वर्ग, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, वसतिगृहे, मैदाने, स्वच्छतागृहे किंवा शिक्षक-मुख्याध्यापकांशिवाय विद्यार्थी काही गोष्टी करत असतील, अशा कोणत्याही ठिकाणी जाऊ शकणार नाहीत. तसेच, लेखी परवानगीशिवाय व्हिडिओ किंवा छायाचित्रे काढण्यास मनाई आहे. शिक्षणमंत्री मदन दिलावर यांनी या आदेशाचे समर्थन केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.