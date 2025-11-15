Belgaum News: ३०% प्रवेश घट, ६२% विद्यार्थी खासगी शाळांत; सरकारी शिक्षण व्यवस्था कोलमडतेय का? पालकांचा वाढता इंग्रजी माध्यमाकडे कल!

बेळगाव: शिक्षण खात्याकडून सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी यासाठी अनेक चांगल्या प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, दरवर्षी सरकारी शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत होणारी घट अतिशय चिंताजनक असून मोफत प्रवेश, दोन गणवेशांचे जोड, पाठ्यपुस्तकांचे वाटप, क्षीरभाग्य, माध्यान्ह आहार अशा अनेक योजना असूनही अलीकडच्या काही वर्षांत बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यासह राज्यातील सरकारी शाळांतील प्रवेश दर ३० टक्क्यांनी कमी झाला आहे. तसेच, शिक्षण खात्याच्या माहितीनुसार सरकारी शाळांमध्ये ३८ टक्के विद्यार्थी प्रवेश घेत आहेत. तर तब्बल ६२ टक्के विद्यार्थी खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत.- मिलिंद देसाई .सुरुवातीपासूनच बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यासह राज्यात सरकारी शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. २०१०-११ मध्ये सरकारी शाळेतील पहिली ते दहावीपर्यंत प्रवेश घेतलेल्या मुलांची संख्या सुमारे ५५ लाखांवर होती. परंतु, अलीकडच्या काही वर्षांत ठिकठिकाणी सुरू झालेल्या खासगी माध्यमाच्या शाळा आणि विद्यार्थ्यांचा इंग्रजी माध्यमाकडे वाढलेला कल यामुळे २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षात सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ३८ लाखांपर्यंत कमी झाली आहे..Belgaum News: शाळाबाह्य मुलांना नवजीवन! शिक्षण खात्याच्या मोहिमेने ७० विद्यार्थी पुन्हा शिक्षणप्रवाहात.गेल्या पंधरा वर्षांत सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलांची संख्या १७ लाखांहून अधिक कमी झाली असून शिक्षण खात्याकडून विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याबद्दल येणाऱ्या काळात आवश्यक उपाययोजना केल्या जाणार असल्याची माहिती दिली जात आहे. सरकारकडून सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी अनेक प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत..दुसरीकडे दरवर्षी राज्यात द्विभाषा माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यास मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जात असून यावर्षी राज्यात आणखी ८०० कर्नाटक पब्लिक शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्याच्या भूमिकेबद्दलदेखील संभ्रम निर्माण होत असून पटसंख्या कमी होत असल्याने सरकारी शाळांची संख्याही कमी होत आहे. .Belgaum News: लाखो रुपयांचा निधी मिळूनही नंदगड तलावातील पुतळा उभारणीचे काम अर्धवट; जलपर्णी आणि गाळ पुन्हा वाढल्याने नागरिकांत नाराजीचा सूर..ही घट रोखण्यासाठी सरकारी शाळांतील तांत्रिक व पायाभूत सुविधा बळकट करणे आवश्यक आहे. दरवर्षी रिक्त होणाऱ्या शिक्षकांच्या जागा भरती केल्या जात नाहीत. त्या भरण्याची गरज आहे. दरवर्षी नवीन खासगी शाळांना परवानगी देताना सरकारी शाळांवर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम होणार नाही याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे..खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलांची संख्या वाढत असून १० वर्षांपूर्वी ही संख्या सुमारे ३० लाख होती. आता ती ४७ लाखांपर्यंत वाढली आहे. खासगी शाळांतील ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त नोंदणी वाढली आहे, तर फक्त ३८ टक्के विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत सरकारी शाळांवर मोठा परिणाम झाला आहे. सरकारी शाळांची संख्या तसेच कायमस्वरुपी शिक्षकांची संख्याही कमी झाली असून २०१०-११ मध्ये राज्यात ४९,८५५ सरकारी शाळा होत्या. त्यामधील प्राथमिक शाळांची संख्या सुमारे ३,५०० हजारांनी कमी झाली आहे. घटती पटसंख्या, विलीनीकरण आदी कारणांमुळे शाळा बंद पडल्या हेत..शिक्षकांच्या रिक्तपदांचा फटकासरकारच्या माहितीनुसार राज्यात ४१,५०० प्राथमिक शाळा आहेत. हायस्कूलची संख्या ४,८०० पेक्षा जास्त आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या दोन लाख २६ हजारांपेक्षा जास्त होती. आता ती एक लाख ८० हजारांपर्यंत कमी झाली आहे. त्यामुळे सरकारी शाळेमध्ये रिक्त असलेल्या शिक्षकांची संख्या साठ हजारांपेक्षा जास्त आहे. तसेच, दरवर्षी राज्यात सहा हजारांहून अधिक शिक्षक निवृत्त होत आहेत. याचा फटकादेखील सरकारी शाळांना अधिक प्रमाणात बसू लागला आहे. तसेच, अशाच प्रकारची परिस्थिती कायम राहिल्यास येणाऱ्या काळात राज्यातील सर्व सरकारी शाळांवर मोठा परिणाम होण्याची भीती आहे..दृष्टिक्षेपात१५ वर्षांत १७ लाख विद्यार्थी कमी, इंग्रजी माध्यमामुळे खासगी शाळांची भरभराट, वर्षाला सहा हजार शिक्षक निवृत्त, सुविधांच्या अभावामुळे सरकारी शाळांकडे पालकांची पाठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.