Government Schools Closed India : देशात ५ वर्षांत १७ हजार सरकारी शाळा बंद, अहवालातून धक्कादायक माहिती उघड; शिक्षण व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह

Government Schools Closed: शाळांचे एकत्रीकरण हा गेल्या काही काळापासून देशभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे इतर शाळांमध्ये विलीनीकरण करण्यावरून बरीच चर्चा आणि वादंग निर्माण झाले आहेत.यापूर्वी अनेक राज्यांमधील सरकारी शाळा बंद होण्याचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय बनला होता.संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान केंद्र सरकारने यासंदर्भातील माहिती दिली. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत देशभरात १७,१४१ सरकारी शाळा बंद पडल्या आहेत.. १७,००० हून अधिक सरकारी शाळा बंद केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी 'युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस' (UDISE+) अहवालातील आकडेवारी सादर करून गेल्या पाच वर्षांत देशभरात बंद पडलेल्या सरकारी शाळांची माहिती दिली. या अहवालानुसार, या कालावधीत देशभरात १७,००० हून अधिक सरकारी शाळा बंद झाल्या आहेत, तर उत्तर प्रदेशमध्ये ७९ नवीन शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. चला तर मग, विविध राज्यांमधील सरकारी शाळांच्या संख्येवर एक नजर टाकूया..Uttar Pradesh Schools: कौलारू शाळेचा स्मार्ट क्लासरूमपर्यंतचा प्रवास; मिर्झापूरच्या सरकारी शाळांनी खाजगी कॉन्व्हेंट शाळांना पाडले मागे.अनेक राज्यांत नवीन शाळा सुरू गेल्या पाच वर्षांत देशभरात १७,००० हून अधिक सरकारी शाळा बंद झाल्या असल्या तरी, याच काळात उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि छत्तीसगड यांसारख्या राज्यांमध्ये नवीन सरकारी शाळाही सुरू करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या पाच वर्षांच्या कालावधीत जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वाधिक शाळा बंद पडल्याची नोंद झाली आहे..FAQs Q1. गेल्या पाच वर्षांत किती सरकारी शाळा बंद झाल्या? 👉 सुमारे 17,141 सरकारी शाळा बंद झाल्या आहेत.Q2. ही माहिती कुठल्या अहवालातून मिळाली? 👉 UDISE+ (Unified District Information System for Education Plus) अहवालातून ही माहिती मिळाली.Q3. ही माहिती संसदेत कोणी सादर केली? 👉 केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी ही माहिती सादर केली.Q4. कोणत्या राज्यांमध्ये नवीन शाळा सुरू झाल्या? 👉 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि छत्तीसगडमध्ये नवीन शाळा सुरू झाल्या.Q5. सर्वाधिक शाळा कुठे बंद झाल्या? 👉 जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वाधिक शाळा बंद झाल्या.Q6. शाळा बंद होण्याचे मुख्य कारण काय आहे? 👉 कमी पटसंख्या आणि शाळांचे एकत्रीकरण (merger) हे प्रमुख कारण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.