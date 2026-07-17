Bharat Tex 2026: श्रमिकांच्या वेतनासाठी सरकार देणार ५ वर्षे मदत, २० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव; २७ हजारांहून अधिक रोजगाराच्या संधी

मध्य प्रदेशात उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण असून येथे कामगारांची कमतरता भासत नाही. उद्योग सुरू केल्यानंतर त्याच्या कामकाजात सातत्य राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी व्यक्त केला. नवी दिल्लीतील 'द लीला पॅलेस' येथे आयोजित 'मध्य प्रदेशातील गुंतवणुकीच्या संधी' या परस्परसंवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते..नवी दिल्लीत झालेल्या 'भारत टेक्स-२०२६' आणि गुंतवणूक संवाद कार्यक्रमांमधून मध्य प्रदेशला २० हजार १९३ कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव मिळाले आहेत. या प्रस्तावांमुळे २७ हजार ५९२ जणांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जानेवारी २०२७ मध्ये होणाऱ्या जागतिक गुंतवणूकदार परिषदेत सहभागी होण्याचे उद्योगपतींना निमंत्रण दिले..गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक प्रोत्साहन योजनामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी राज्यातील उद्योगधोरणाची माहिती देताना सांगितले की, विविध प्रोत्साहन योजनांमुळे उद्योगांना मोठा लाभ मिळतो.विविध योजनांद्वारे उद्योगांना ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदानाचा लाभ मिळू शकतो.रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या उद्योगांसाठी सरकार पाच वर्षांपर्यंत प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे दरमहा ५ हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य देणार आहे.मध्य प्रदेशात विजेची मुबलक उपलब्धता असल्याने उद्योगांना अखंड वीजपुरवठा मिळतो..'भारत टेक्स-२०२६' आणि गुंतवणूक संवादात मोठे यशवस्त्रोद्योग क्षेत्रात भारत मंडपम येथे झालेल्या चर्चेत पीएम मित्र वस्त्रोद्योग उद्यान, तांत्रिक वस्त्रे आणि कौशल्य विकासावर भर देण्यात आला. या क्षेत्रात १,५९२ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मिळाले असून, त्यातून १५,७०० रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय ई-कॉमर्स, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच औद्योगिक सहकार्यासाठी सात सामंजस्य करार करण्यात आले.तर संरक्षण, माहिती-तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धसंवाहक, इलेक्ट्रॉनिक्स, खेळणी उद्योग, माहिती केंद्रे आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात १८ हजार ६०१ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, त्यातून ११ हजार ८९२ रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे..पीएम मित्र उद्यानाची वेगाने वाटचालमुख्यमंत्री म्हणाले की, धार येथे उभारल्या जात असलेल्या पीएम मित्र वस्त्रोद्योग उद्यानातील सुमारे ९० टक्के भूखंडांचे वाटप पूर्ण झाले आहे. कापूस आणि सेंद्रिय कापूस उत्पादनात मध्य प्रदेश देशात अग्रस्थानी असल्याने या उद्यानामुळे वस्त्रोद्योगाला मोठी चालना मिळेल..भक्कम पायाभूत सुविधामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितले की, मध्य प्रदेश हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा अन्नधान्य उत्पादक राज्य असून अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठीही पोषक आहे. राज्यात पाच लाख किलोमीटरचे रस्त्यांचे जाळे, मजबूत रेल्वे व्यवस्था, आठ विमानतळ, सहा आंतरराष्ट्रीय कंटेनर डेपो आणि अनेक द्रुतगती मार्ग उपलब्ध आहेत.त्यांनी सांगितले की, जागतिक गुंतवणूकदार परिषद २०२५ मध्ये राज्याला ३३ लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव मिळाले होते. त्यापैकी १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली असून, २०२७ मधील परिषदेत हा विक्रमही मागे पडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.