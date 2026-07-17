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Bharat Tex 2026: श्रमिकांच्या वेतनासाठी सरकार देणार ५ वर्षे मदत, २० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव; २७ हजारांहून अधिक रोजगाराच्या संधी

Industrial investment policy for employment generation: मध्य प्रदेशात उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण, श्रमिक वेतनाला पाच वर्षांची सरकारी मदत; २० हजार कोटींच्या प्रस्तावांमुळे २७ हजारांहून अधिक रोजगारनिर्मितीची अपेक्षा
Major Employment Boost: ₹20,000 Crore Investment to Generate Over 27,000 Jobs

Major Employment Boost: ₹20,000 Crore Investment to Generate Over 27,000 Jobs

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मध्य प्रदेशात उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण असून येथे कामगारांची कमतरता भासत नाही. उद्योग सुरू केल्यानंतर त्याच्या कामकाजात सातत्य राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी व्यक्त केला. नवी दिल्लीतील 'द लीला पॅलेस' येथे आयोजित 'मध्य प्रदेशातील गुंतवणुकीच्या संधी' या परस्परसंवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते.

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