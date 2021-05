'म्युकोरोमायकॉसिस' झाल्यास काय काळजी घ्याल? केंद्रानं सांगितलं

By

नवी दिल्ली- म्युकोरोमायकॉसिस (Mucormycosis) या बुरशीजन्य आजाराची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात वाढली आहेत. कोरोनातून (corona) बरे झालेल्या लोकांमध्ये हा आजार आढळून येत आहे. या आजाराकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास याचे गंभीर परिणाम रुग्णांवर होऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून या आजारासंबंधी (Black Fungus) दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि आयसीएमआरने कोरोना काळात लढा देणाऱ्या फ्रंट लाईन वर्कर्संसाठी महत्त्वाच्या गाईडलाईन्स जारी केल्यात. (Govt Dos and Donts For Fatal Black Fungus Infection in Covid19 Patients)

म्युकोरोमायकॉसिस आजाराची लक्षणं काय आहेत?

-चेहरा दुखणे

-डोके दुखणे, ताप येणे

-नाक चोंदणे

-दृष्टी कमी होणे

-दात, जबडा आदी दुखणे

-नाकापाशी किंवा चेहऱ्यावर सूज येणे

-खोकला, रक्ताची उलटी

हेही वाचा: ‘म्युकरमायकॉसीस’संबंधीच्या औषधांबाबत यंत्रणा गाफील

निदान कसे कराल

-रक्ताची चाचणी (सीबीसी)

-मधुमेहाची चाचणी (एफबीसी, पीपीबीएस आणि एचबीए१सी)

-रिनल फंक्शनल टेस्ट

-नाकातील नमुन्यांद्वारे बुरशीची खात्री करणे

-नाकातील एंडोस्कोपी करणे

-एमआरआय करणे

-सीटी पीएनएस करणे

काय काळजी घ्याल?

- कोरोनातून बरे झाल्यानंतर नियमित ब्लड ग्लुकोज लेवल तपासा

- स्टिरॉईडचा वापर नियंत्रित ठेवा

- लक्षणं लवकर ओळखाल आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्याल

- उपचाराला त्वरित सुरुवात कराल

-स्वच्छता बाळगा, स्क्रब बाथ घ्या, शरिर पूर्ण झाकेल असे कपडे घाला

- चार ते सहा आठवडे अँटी फंगल ट्रिटमेंट घ्या

- मधूमेह नियंत्रित ठेवा

हेही वाचा: लस घ्‍यायचीय तर कोरोना निगेटिव्हचा अहवाल हवा

शस्त्रक्रिया व्यवस्थापन

-बुरशीने जर मोठ्या प्रमाणावर शारीरिक हानी केली असेल, तर डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करावी लागते. अशा वेळी कान-नाक-घसा, नेत्र आणि तोंड किंवा दाताच्या डॉक्टरांनी एकत्रितपणे शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक आहे

केंद्र सरकारने एक लिंक शेअर केली असून (https://www.ijmr.org.in/temp/IndianJMedRes1392195 -397834_110303.pdf) यावर तुम्ही सविस्तर माहिती वाचू शकता.