Temple Tourism: पांडवांनी स्थापन केलेले मंदिर आता जगभरात गाजणार! सरकारकडून १ कोटींचा निधी मंजूर; स्वयंभू शिवलिंगाचे रहस्य काय?

उत्तर प्रदेशातील बरेली जिल्ह्याला आता धार्मिक पर्यटनाच्या नकाशावर एक नवीन ओळख मिळणार आहे. फरीदपूर तालुक्यातील प्राचीन 'पहलऊनाथ शिव मंदिर' आता एक मोठे पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित केले जाणार आहे. पांडवांशी कनेक्शन असल्यामुळे या मंदिराची चर्चा सध्या राज्यभर होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पर्यटन विभागाने या मंदिराच्या कायापालटासाठी १०३.०५ लाख रुपयांचा (१.०३ कोटी) निधी जारी केला आहे. या निधीतून मंदिर परिसरात पर्यटकांसाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत..पांडवांशी काय आहे कनेक्शन?या मंदिराचा इतिहास थेट द्वापर युगाशी जोडला जातो. अशी मान्यता आहे की जेव्हा पांडव या भागातून जात होते, तेव्हा त्यांना जमिनीतून प्रकट झालेले 'स्वयंभू' शिवलिंग दिसले.पांडवांनी या पवित्र ठिकाणी थांबून विधीवत पूजा केली आणि या मंदिराची स्थापना केली. आजही येथील शिवलिंगाला खूप जागृत मानले जाते..बाबा प्रह्लाद नाथ यांची 'जिवंत समाधि'हे स्थान केवळ प्राचीन इतिहासासाठीच नाही, तर तिथल्या तपस्यापूर्ण ऊर्जेसाठीही प्रसिद्ध आहे. श्री श्री १००८ बाबा प्रह्लाद नाथ यांनी या मंदिरात दीर्घकाळ तपस्या केली होती. विशेष म्हणजे, बाबांनी याच मंदिर परिसरात 'जिवंत समाधि' घेतली होती. ही समाधी आजही भाविकांच्या श्रद्धेचे मुख्य केंद्र आहे..काय काय बदलणार? (विकास आराखडा)स्थानिक स्तरावर प्रसिद्ध असूनही, माहितीच्या अभावामुळे बाहेरील पर्यटक येथे येत नव्हते. आता पर्यटन विभाग खालील कामे करत आहे. मंदिर परिसरात बहुउद्देशीय हॉल, संत विश्रामगृह, पाथ-वे (चालण्यासाठी रस्ता) आणि सुंदर उद्यानाचे काम सुरू झाले आहे.पर्यटन विभाग आपल्या अधिकृत वेबसाईटवर या मंदिराची माहिती आणि फोटो पोस्ट करत आहे, जेणेकरून जगभरातील पर्यटकांना या ऐतिहासिक वारशाची माहिती मिळेल..भाविकांसाठी महत्त्वश्रावण महिना आणि महाशिवरात्रीला येथे बरेलीसह आसपासच्या जिल्ह्यांतून लाखो भाविक येतात. आता या नवीन सोयी-सुविधांमुळे भाविकांचा प्रवास अधिक सुकर होणार आहे. बरेलीचे हे मंदिर आता 'नाथ नगरी'च्या वैभवात आणखी भर घालणार आहे. तुम्ही जर बरेलीला जाण्याचा विचार करत असाल, तर या प्राचीन आणि रहस्यमयी पहलऊनाथ मंदिराला नक्की भेट द्या.