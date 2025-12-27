Ayodhya Ram Mandir : रामभक्तांसाठी खास दिवस! ३१ डिसेंबरला अयोध्येत महाधार्मिक सोहळा, कोण आहेत प्रमुख पाहुणे?

अयोध्येत प्रभू श्रीरामललाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचा दुसरा वर्धापन दिन ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी अत्यंत भव्य आणि धार्मिक उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. जरी मुख्य प्राणप्रतिष्ठा सोहळा २२ जानेवारी २०२४ रोजी झाला होता, तरीही वर्धापन दिन हिंदू पंचांगानुसार साजरा करण्याची परंपरा आहे. त्यानुसार, यावर्षी हा मंगलमय दिवस ३१ डिसेंबरला आला आहे..या सोहळ्याची जय्यत तयारी आणि नियोजित कार्यक्रमांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे -धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल* अनुष्ठानांची सुरुवात -: २७ डिसेंबर २०२५ पासूनच विविध धार्मिक विधींना सुरुवात होणार आहे.* सांस्कृतिक कार्यक्रम - २९ डिसेंबरपासून भजन, कीर्तन आणि धार्मिक संगीताचे कार्यक्रम सुरू होतील, जे अयोध्येतील वातावरणात भक्तीचा रंग भरतील.* मुख्य सोहळा - ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी मुख्य उत्सव पार पडेल, तर सर्व धार्मिक विधी २ जानेवारी २०२६ पर्यंत अखंड सुरू राहतील..प्रमुख पाहुणे आणि धार्मिक नेतृत्वया ऐतिहासिक सोहळ्यासाठी देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्यासोबत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचीही विशेष उपस्थिती असेल. हे सर्व विधी जगद्गुरु मध्वाचार्य जी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शास्त्राक्त पद्धतीने पार पडणार आहेत. ३१ डिसेंबर रोजी राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते श्रीराम जन्मभूमी संकुलातील माता अन्नपूर्णा मंदिरात ध्वजारोहण देखील केले जाणार आहे..भाविकांसाठी विशेष व्यवस्थावर्धापन दिनानिमित्त अयोध्येत भाविकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊन प्रशासनाने विशेष नियोजन केले आहे -* सुगम दर्शन - भाविकांना गर्दीचा त्रास होऊ नये म्हणून 'सुग्रीव पथ' मार्गे 'अंगद टीला'पर्यंत जाण्यासाठी खास मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे.* सुरक्षा आणि सुविधा - श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्राचे प्रतिनिधी गोपाल जी यांनी सांगितले की, भाविकांच्या स्वागत, सुरक्षा आणि निवासासाठी सर्व तयारी अंतिम टप्प्यात आहे.पुन्हा एकदा संपूर्ण रामनगरी रोषणाईने न्हाऊन निघणार असून, देश-विदेशातील रामभक्तांसाठी हा एक सोहळा डोळ्यांचे पारणे फेडणारा ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.