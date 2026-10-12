भाजी खरेदी करताना आजोबा अचानक कोसळले; पोलीस शिपायाने CPR देत वाचवले प्राण!

बाजारात भाजी खरेदी करण्यासाठी गेलेल्या एका ज्येष्ठ नागरिकाला अचानक हृदयविकाराचा झटका आल्याने ते रस्त्यावर कोसळले. यावेळी रहीमनगर पोलीस चौकीत तैनात असलेले पोलीस शिपाई संदीप यादव यांनी प्रसंगावधान राखत त्यांना तातडीने सीपीआर (CPR) दिला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे वृद्धाची प्रकृती सुधारली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून संदीप यादव यांच्या तत्परतेचे कौतुक होत आहे..भाजी खरेदी करताना अचानक कोसळलेमहानगर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक अखिलेश मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महानगर सेक्टर-सी परिसरात राहणारे अनिल कुमार रविवारी दुपारी रहीमनगर येथील बाजारात भाजी खरेदी करण्यासाठी गेले होते. एका दुकानातून बटाटे घेतल्यानंतर ते पुढे जात असताना त्यांच्या छातीत अचानक तीव्र वेदना सुरू झाल्या. काही क्षणांतच ते रस्त्यावर कोसळले.ही घटना पाहून परिसरातील दुकानदार आणि नागरिकांनी घटनास्थळी गर्दी केली. मात्र, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने मदत करणे आवश्यक होते..पोलीस शिपायाने तातडीने दिला सीपीआरजवळच असलेल्या रहीमनगर पोलीस चौकीत तैनात असलेले संदीप यादव यांनी गर्दी पाहताच घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी अनिल कुमार यांची अवस्था ओळखून तातडीने सीपीआर देण्यास सुरुवात केली.सुमारे दीड ते दोन मिनिटे त्यांनी प्रयत्न सुरू ठेवले. त्यानंतर वृद्धाच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याचे सांगण्यात आले. पुढील उपचारांसाठी त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..‘जुग-जुग जियो बेटा!’ म्हणत दिला आशीर्वादरुग्णालयात प्राथमिक उपचारांनंतर अनिल कुमार यांची प्रकृती स्थिर झाल्यावर त्यांनी पोलिसांना मुलगा सिद्धांत याचा मोबाईल क्रमांक दिला. पोलिसांनी त्याच्याशी संपर्क साधून घटनेची माहिती दिली.मुलगा रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर आवश्यक तपासण्या आणि उपचार पूर्ण झाले. त्यानंतर पोलिसांनी अनिल कुमार यांना सुखरूप घरी पोहोचवले. यावेळी अनिल कुमार यांनी संदीप यादव यांच्या पाठीवर हात ठेवत, ‘जुग-जुग जियो बेटा!’ असा आशीर्वाद दिला. त्यांच्या मुलानेही लखनौ पोलीस आणि संदीप यादव यांचे आभार मानले..घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरलया घटनेच्या वेळी उपस्थित असलेल्या एका व्यक्तीने संदीप यादव वृद्धाला सीपीआर देत असल्याचा व्हिडिओ चित्रित केला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नागरिकांकडून पोलीस शिपायाच्या तत्परतेचे कौतुक केले जात आहे.आपत्कालीन परिस्थितीत वेळेवर मदत मिळणे किती महत्त्वाचे असते, हे या घटनेतून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. तसेच, पोलिसांसह सर्वसामान्य नागरिकांनाही सीपीआरचे प्रशिक्षण मिळाल्यास अशा प्रसंगी तातडीने मदत करता येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.