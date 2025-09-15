Jairam Ramesh : ‘ग्रेट निकोबार’ मार्फत मनमानी; पर्यावरणीय संकट असल्याची जयराम रमेश यांची टीका

नवी दिल्ली : ‘‘ग्रेट निकोबार मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प’ हा ‘पर्यावरणीय आपत्ती’ आहे. या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परवानग्यांना न्यायालयात आव्हान दिलेले असतानाही मोदी सरकार हा प्रकल्प एखाद्या बुलडोझरप्रमाणे पुढे रेटत आहे,’’ अशी टीका काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी रविवारी केली..माजी पर्यावरणमंत्री रमेश यांनी माहिती दिली, की ‘अंदमान-निकोबार आयलंड्स इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ने झाडांची मोजणी, तोड, लाकूड वाहतूक व जमिनीवर प्रकल्पाचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी हक्क-हरकती मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील अंदमान-निकोबार प्रशासनाने दावा केला, की वनाधिकार कायदा २००६ अंतर्गत सर्व वैयक्तिक व सामुदायिक हक्क निश्चित करून मंजुरी घेण्यात आली आहे. १८ डिसेंबर २०२४ रोजी ही मंजुरी माजी आयएएस अधिकारी मीना गुप्ता यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. गुप्ता यांनी यापूर्वी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयासह आदिवासी मंत्रालयात वरिष्ठ पदावर काम केले आहे..त्यांच्या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे, की प्रशासनाने दिलेले प्रमाणपत्र हे वनाधिकार कायद्याच्या अन्वयार्थाचे पालन करणारे नाही, उलट हे संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्याचे गंभीर उल्लंघन आहे. १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्र सरकारच्या आदिवासी मंत्रालयाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्वतःला प्रतिवादी यादीतून वगळण्याची मागणी केली. परंतु ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी त्याच मंत्रालयाने अंदमान-निकोबारच्या मुख्य सचिवांकडून स्थानिक आदिवासी परिषदेने मांडलेल्या मुद्द्यांवर तथ्यात्मक अहवाल मागवला. रमेश यांच्या मते, या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे संबंधित आदिवासी मंत्रालय गोंधळलेल्या अन् दुहेरी भूमिकेत दिसत आहे..पर्यावरणीय मंजुरीबाबत प्रश्नग्रेट निकोबार मेगा प्रकल्पास दिलेली पर्यावरणीय मंजुरीलाही राष्ट्रीय हरित लवादात आव्हान देण्यात आले आहे. तरीही विकास महामंडळाने झाडतोड व जमिनीवरील चिन्हांकनासाठी प्रस्ताव मागवले आहेत.गॅलेटिया खाडीला आधीच मुख्य बंदराचा दर्जा देण्यात आला आहे. वनाधिकार कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन होत असतानाही पर्यावरणमंत्री व मोदी सरकार हा प्रकल्प ‘बुलडोझर’प्रमाणे रेटून नेत आहेत.काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही या प्रकल्पावर टीका करताना याला योजनाबद्ध अविचार संबोधत या प्रकल्पामुळे स्थानिक आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होणार असून कायदेशीर बाबींची उघड थट्टा उडवली जात आहे, असे नमूद केले होते..आवश्यक परवानग्या प्राप्त : यादवपर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी काँग्रेसच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना सांगितले, की या प्रकल्पासाठी सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्या आहेत. देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असून पर्यावरणीय नियमांचे पालन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.