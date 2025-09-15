देश

Jairam Ramesh : ‘ग्रेट निकोबार’ मार्फत मनमानी; पर्यावरणीय संकट असल्याची जयराम रमेश यांची टीका

Great Nicobar Project : ग्रेट निकोबार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये पर्यावरणाचे आणि आदिवासी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन होत असून, सरकारची भूमिकाच गोंधळलेली व विरोधाभासी असल्याचे समोर आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : ‘‘ग्रेट निकोबार मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प’ हा ‘पर्यावरणीय आपत्ती’ आहे. या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परवानग्यांना न्यायालयात आव्हान दिलेले असतानाही मोदी सरकार हा प्रकल्प एखाद्या बुलडोझरप्रमाणे पुढे रेटत आहे,’’ अशी टीका काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी रविवारी केली.

