UP मध्ये साकारणार 'दुसरा नोएडा'! ५१४२ कोटींच्या 'ग्रेटर आग्रा' टाउनशिपची घोषणा; पवित्र नद्यांच्या नावाने ओळखले जाणार सेक्टर!

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ताजमहालच्या नगरीसाठी एका भव्य 'मेगा प्लॅन'ची घोषणा केली आहे. आग्रा शहराचा विस्तार करून आता ग्रेटर नोएडाच्या धर्तीवर 'ग्रेटर आग्रा' विकसित केले जाणार आहे. या नवीन शहरामुळे आग्रा केवळ पर्यटन स्थळ न राहता उत्तर प्रदेशाचे एक मोठे आर्थिक आणि औद्योगिक केंद्र म्हणून नावारूपास येईल..आग्रा येथील रहनकलां येथे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ६७७७ कोटी रुपयांच्या ३२५ विकासकामांचे लोकार्पण आणि शिलान्यास केला. यावेळी त्यांनी आग्राच्या भविष्यातील स्वरूपावर प्रकाश टाकला.'ग्रेटर आग्रा' टाउनशिप: प्रमुख वैशिष्ट्येउत्तर प्रदेश सरकारच्या 'नवे शहर प्रोत्साहन योजने' अंतर्गत हे शहर विकसित केले जाईल:खर्च आणि क्षेत्रफळ: सुमारे ५१४२ कोटी रुपये खर्चून ४४९.६५ हेक्टर जमिनीवर ही टाउनशिप साकारली जाईल.नद्यांची नावे: या शहराचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील सेक्टरला गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी यांसारख्या १० पवित्र नद्यांची नावे दिली जातील.आधुनिक निवास: येथे १० हजारहून अधिक कुटुंबांसाठी मल्टीस्टोरी फ्लॅट्स, ग्रुप हाउसिंग आणि भूखंड उपलब्ध असतील.सुविधा: आधुनिक रस्ते, सीवरेज सिस्टीम, ग्रीन बेल्ट आणि पूर्णतः सुरक्षित वातावरण यावर भर दिला जाईल..आग्रासाठी इतर मोठ्या घोषणा१. सिव्हिल टर्मिनल: वर्षाच्या अखेरीस आग्राला नवीन सिव्हिल एअरपोर्ट टर्मिनल मिळेल.२. मेट्रो फेज २: मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्याचे कामही वेगाने पूर्ण केले जाईल.३. रबर डॅम: यमुना नदीवर रबर डॅम बांधण्याची योजना असून, डीपीआर (DPR) तयार होताच काम सुरू होईल.४. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक: आग्र्यात उभारले जाणारे भव्य शिवाजी महाराज स्मारक आणि म्युझियम हे पर्यटनाचे नवीन आकर्षण ठरेल.५. फतेहपूर सीकरी: या ऐतिहासिक क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार विशेष निधी खर्च करणार आहे.https://x.com/myogiadityanath/status/2041537708833800210.माफिया राज' आणि दहशतवादावर प्रहारमुख्यमंत्री म्हणाले की, पूर्वी माफियांचे संरक्षण केले जायचे, पण आता त्यांना 'मिट्टी में मिला दिया' आहे. काश्मीरमधून कलम ३७० हटवून दहशतवादाचा अंत केला आहे. अयोध्या, मथुरा आणि संभलचा सांस्कृतिक वारसा पुन्हा प्रस्थापित करण्यात आला आहे. "आपल्याला विभागले जायचे नाही (बंटना नहीं है), तर सनातनच्या गौरवासाठी एकत्र राहायचे आहे," असे आवाहनही त्यांनी केले..जागतिक महागाई आणि भारताची प्रगतीइराण-इस्रायल युद्ध आणि जागतिक परिस्थितीचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले:"आज जगभरात युद्धामुळे महागाई प्रचंड वाढली आहे. अमेरिकेत पेट्रोलचे दर चार पटीने वाढले आहेत, शेजारील पाकिस्तान उद्ध्वस्त झाला आहे. मात्र, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतात महागाई नियंत्रणात आहे आणि देश जगाला नेतृत्व देत आहे."ग्रेटर आग्रा प्रकल्पामुळे स्थानिक तरुणांना मोठ्या कंपन्यांमध्ये रोजगाराच्या संधी मिळतील आणि आग्रा हे खऱ्या अर्थाने एक 'ग्लोबल सिटी' म्हणून विकसित होईल.