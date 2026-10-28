देश

Ravana Temple: उत्तर प्रदेशातील 'या' गावात का होते राक्षसांच्या राजाची पूजा?

Greater Noida Village Temple Ravana Worshipped: ग्रेटर नोएडातील बिसरख गावाला रावणाचे जन्मस्थान मानले जाते. दसऱ्याला येथे रावणाचा पुतळा जाळला जात नाही; त्याऐवजी पूजा आणि हवन केले जाते. या परंपरेमागे गावकऱ्यांची नेमकी काय श्रद्धा आहे?
Greater Noida Village Temple Ravana Worshipped

Greater Noida Village Temple Ravana Worshipped - AI Image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Greater Noida: दसऱ्याच्या दिवशी राक्षसांचा राजा रावण याचे पुतळे देशभरात जाळण्याची पद्धत आहे. मात्र उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा परिसरात बिसरख हे गाव त्याला अपवाद आहे. ज्या वेळी देशभरात दसऱ्याला रावणाच्या पुतळ्याचे दहन करून वाईटावर चांगल्याचा विजय साजरा केला जातो, त्याच वेळी बिसरख गावात मात्र राक्षसांच्या राजाची पूजा केली जाते. रावण आणि या गावाचे खास नाते आहे, त्यामुळे या गावात रावणाला मानसन्मान मिळतो.

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