Ravana Temple: उत्तर प्रदेशातील 'या' गावात का होते राक्षसांच्या राजाची पूजा?

Greater Noida: दसऱ्याच्या दिवशी राक्षसांचा राजा रावण याचे पुतळे देशभरात जाळण्याची पद्धत आहे. मात्र उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा परिसरात बिसरख हे गाव त्याला अपवाद आहे. ज्या वेळी देशभरात दसऱ्याला रावणाच्या पुतळ्याचे दहन करून वाईटावर चांगल्याचा विजय साजरा केला जातो, त्याच वेळी बिसरख गावात मात्र राक्षसांच्या राजाची पूजा केली जाते. रावण आणि या गावाचे खास नाते आहे, त्यामुळे या गावात रावणाला मानसन्मान मिळतो. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.पाकिस्तानातही साजरा व्हायचा दसरा? रावणाचं दहन व्हायचं? पाहा 100 वर्षांपूर्वीचे फोटो.स्थानिक नागरिकांच्या धार्मिक मान्यतेनुसार बिसरख हे गाव रावणाचे जन्मस्थान समजले जाते. रावणाचे वडील ऋषी होते. त्यांच्याशी या गावाचा संबंध होता असे येथे समजूत आहे. त्यांच्या नावावरून या गावाचे जुने नाव ‘विश्वेशरा’ होते आणि पुढे त्याचे ‘बिसरख’ असे नामकरण झाल्याचे सांगितले जाते. या परिसरातील प्राचीन शिवमंदिराचाही या कथेशी संबंध जोडला जातो. मात्र, रावणाचा जन्म याच ठिकाणी झाला होता, याबाबतचा कुठलाही ऐतिहासिक पुरावा अद्याप समोर आलेला नाही. मात्र या गावातील गावकऱ्यांच्या श्रद्धेपोटी रावणाला येथे मान मिळतो, असे सांगितले जाते..Velhe News : किल्ले राजगडवर 'मर्दानी दसरा' संपन्न; राजगडावर शेकडो दुर्ग सेवकांची उपस्थिती.दसऱ्याला गावात काय होते?देशातील अनेक भागांत दसऱ्याला रावण, कुंभकर्ण आणि मेघनाद यांच्या पुतळ्यांचे दहन केले जाते. बिसरखमध्ये मात्र ही परंपरा पाळली जात नाही. गावातील लोक रावणाला आपला पूर्वज मानतात. त्यामुळे त्याच्या मृत्यूचा आनंद साजरा करण्याऐवजी त्याच्यासाठी पूजा आणि धार्मिक विधी केले जातात. दसऱ्याच्या दिवशी मंदिर परिसरात रावणाची मूर्ती ठेवून हवन केले जाते..रावणाच्या विद्वत्तेलाही महत्त्वरामायणात रावणाला सीतेचे अपहरण करणारा लंकेचा राजा म्हणून ओळखले जाते. त्याच वेळी तो विद्वान होता आणि भगवान शंकराचा मोठा भक्त होता, अशीही धार्मिक परंपरेत मान्यता आहे. बिसरखमधील श्रद्धेमागे रावणाची ही ओळख महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे गावकऱ्यांसाठी रावण केवळ खलनायक नसून त्यांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचा भाग आहे..बिसरखमधील रावणपूजेची परंपरा आता सोशल मीडिया आणि इंटरनेटमुळे देशभरातील लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. ही परंपरा जाणून घेण्यासाठी आणि प्राचीन शिवमंदिराला भेट देण्यासाठी विविध ठिकाणांहून पर्यटक येथे येतात. त्यामुळे श्रद्धेचे केंद्र असलेले हे गाव आता वेगळ्या सांस्कृतिक अनुभवाच्या शोधात असलेल्या प्रवाशांचेही लक्ष वेधून घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.