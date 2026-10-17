Greater Noida Family Death: दिल्ली-एनसीआरमध्ये मोठी दुर्घटना! नूडल्स खाल्ल्यानंतर एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू

Greater Noida Death: ग्रेटर नोएडा येथे एकाच कुटुंबातील पाच सदस्यांचा घरातच संशयास्पद आणि गूढ परिस्थितीत मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना उघडकीस आली आहे. यामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडालीय. मृत व्यक्तींमध्ये पती, पत्नी आणि त्यांच्या तीन अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. .ही धक्कादायक घटना ग्रेटर नोएडाच्या रबूपुरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नगला श्री पदम गावात घडली आहे. स्थानिक रहिवासी आणि मृतांच्या नातेवाइकांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या कुटुंबाने आदल्या रात्री एकत्र बसून चहा प्यायला होता आणि नूडल्स खाल्ली होती..FDAच्या अधिकाऱ्यांनी केला कोट्यवधींचा घोटाळा, ५ जणांवर निलंबनाची कारवाई; मंत्री झिरवाळांनी दिली माहिती.रात्री सर्वजण झोपायला गेले, मात्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते बिछान्यावर मृतावस्थेत आढळून आले. मृतदेहांच्या तोंडून फेस येत असल्याचेही काही प्रत्यक्षदर्शींनी निदर्शनास आणून दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर जेवणातील विषबाधेमुळे हा दुर्दैवी मृत्यू झाला असावा, असा प्राथमिक संशय व्यक्त केला जातोय..तथापि, विषबाधा केवळ खाद्यान्नातील बिघाडामुळे झाली की यामध्ये घातपाताचा किंवा अन्य घटकांचा संबंध आहे, याबाबत अद्याप कोणताही ठोस निष्कर्ष समोर आलेला नाही. घटनेची माहिती मिळताच रबूपुरा पोलीस ठाण्याचे पथक, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, रुग्णवाहिका, अन्न सुरक्षा विभाग तसेच फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि पोलीस फील्ड युनिट तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले..Sugarcane Price Protest ₹5,500 Per Tonne : साखर कारखान्यांची कोंडी! ऊसदर आंदोलनाची धग दारावर; शेतकरी संघटना साडेपाच हजारांवर ठाम.तपासासाठी फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळावरून वैज्ञानिक पुरावे आणि खाद्यपदार्थांचे नमुने गोळा केले आहेत. पोलिसांनी पाचही मृतदेह ताब्यात घेऊन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली असून मृत्यूचे नेमके वैज्ञानिक कारण स्पष्ट व्हावे यासाठी ते शवविच्छेदनासाठी पाठवून दिले आहेत. शवविच्छेदन अहवाल आणि फॉरेन्सिक तपासणीचा निष्कर्ष हाती आल्यानंतरच या कुटुंबाच्या मृत्यूमागील मूळ सत्य समोर येईल, असे पोलीस प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.