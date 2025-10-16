Green Firecrackers: दिल्लीसह देशभर घुमणार आमचाच आवाज; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिवकाशीतील व्यापारी आनंदित

चेन्नई : सर्वोच्च न्यायालयाने राजधानी दिल्लीतील हरित फटाक्यांच्या वापराचा मार्ग मोकळा केल्यानंतर फटाक्यांची देशातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिवकाशीतील उत्पादकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. केवळ दिल्ली- एनसीआरच नव्हे तर देशभर फक्त आमच्याच फटाक्यांचा आवाज घुमेल, असा विश्वास त्यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आला आहे..तत्पूर्वी प्रदूषणाची तीव्रता लक्षात घेता या हरित फटाक्यांच्या परिणामकारकतेबाबत शंका उपस्थित केली जात होती. परंतु, आता न्यायालयानेच त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने फटाके फोडण्यासाठी कालावधी ठरवून दिला असलातरीसुद्धा या फटाक्यांची विक्री मात्र १८ ते २१ ऑक्टोबर या काळातच होईल..हरित फटाक्यांच्या निर्मितीसाठी ‘सीएसआयआर- एनईईआरआय’ (कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रिअल रिसर्च- नॅशनल एन्व्हायरोन्मेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट) या संस्थांनी तयार केलेल्या रासायनिक घटकांचाच वापर करण्यात येतो..या फटाक्यांमधून होणाऱ्या विषारी वायूंच्या उत्सर्जनाच्या अनुषंगाने एक विशिष्ट मर्यादा आधीच निश्चित करण्यात आली होती. त्यासाठी तसा अभ्यास देखील करण्यात आला होता, असे ‘सीएसआयर- एनईईआरआय’च्या ‘एनव्हायरोन्मेंटल मटेरिअल डिव्हिजन’चे वरिष्ठ संशोधक आर.जे.कृपादाम यांनी सांगितले. उत्सर्जनाच्या अनुषंगाने पुर्वनिर्धारित पातळीवरून हे प्रमाण ३० ते ३५ टक्क्यांनी घटविता येऊ शकते पण ते प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे ते म्हणाले..उत्पादनाच्या पद्धतीत बदल‘‘पारंपरिक फटाके हे प्रामुख्याने बेकायदा उत्पादकांकडून तयार केले जातात. न्यायालयाच्या आदेशानंतर शिवकाशीतील उत्पादकांनी उत्पादनाची पद्धतीच बदलून टाकली आहे,’’ असे ‘तमिळनाडू फायरवर्क्स अँड ॲमोर्सेस मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’चे (टीएएनएफएमए) उपाध्यक्ष जी. अबिरूबेन यांनी सांगितले..शिवकाशीतील व्यापारपेठ६ हजार कोटीव्यापारपेठेतीलउलाढाल८५ टक्केएकूण फटाकेनिर्मितीत वाटा१ हजारसक्रिय उद्योग३ लाखकामगारांनाथेट रोजगार४ लाखकामगारांनाअप्रत्यक्ष रोजगार.Premium| GST Cuts: जीएसटी सुधारणांनी सामान्य नागरिकांना खरोखरच दिलासा मिळाला आहे का?.उत्तरेतील बाजारपेठ मोठीउत्तरेकडील राज्यांची साठवण क्षमता मोठीउत्तरेकडे फटाक्यांची वाहतूक करणे तुलनेने सुलभपंजाब, यूपीतील वितरकांना विक्रीचा मोठा लाभपर्यावरणानुकूल फटाक्यांना देशभर मोठी मागणी.हरित फटाक्यांच्या निर्मितीसाठी याआधी जो फॉर्म्युला वापरण्यात येत होता त्यामध्ये काही घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून आमच्या कारखान्यात शंभर टक्के हरित फटाके तयार होतात.- आर. बालाजी,श्री. बालाजी ‘फायर वर्क्स इंडस्ट्रीज’, शिवकाशी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.