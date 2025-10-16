देश

Green Firecrackers: दिल्लीसह देशभर घुमणार आमचाच आवाज; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिवकाशीतील व्यापारी आनंदित

Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दिल्लीसह देशभरातील हरित फटाके फोडण्यास परवानगी; शिवकाशीतील उत्पादकांमध्ये आनंदाचे वातावरण. संपूर्ण उत्पादन पद्धती सुधारण्यात आल्यामुळे प्रदूषण कमी करीत, विक्री १८ ते २१ ऑक्टोबर दरम्यान होईल.
सकाळ वृत्तसेवा
चेन्नई : सर्वोच्च न्यायालयाने राजधानी दिल्लीतील हरित फटाक्यांच्या वापराचा मार्ग मोकळा केल्यानंतर फटाक्यांची देशातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिवकाशीतील उत्पादकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. केवळ दिल्ली- एनसीआरच नव्हे तर देशभर फक्त आमच्याच फटाक्यांचा आवाज घुमेल, असा विश्वास त्यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

